Al Fatto non è piaciuto il voto M5S su Elisabetta Casellati

Con tutti i video girati ieri pomeriggio, il Fatto Quotidiano non poteva esimersi dal fare a pezzi l’elezione di Elisabetta Casellati a presidente del Senato e così fin dalla prima pagina l’ex sottosegretaria alla Giustizia dei tempi del Lodo Alfano poi finita nei guai da sottosegretaria alla Sanità per l’assunzione della figlia al ministero finisce sulla graticola. A ricordarne poi vita, morte e miracoli è Carlo Tecce:

Un paio di mesi di ricerca e da Publitalia, la società di Mediaset che raccoglie miliardi di euro di pubblicità, ingaggia il capo della segreteria con un compenso di 60.000 euro: si chiama Ludovica Casellati, la figlia. Ludovica affronta le polemiche, e resiste al ministero: “Ci ho messo dieci anni perché non mi chiamassero ‘figlia di’e adesso non vorrei passare per quella aiutata da mammina”. Così rientra a Mediaset, si dedica pure al giornalismo verde e, lasciata Publitalia, fonda “Green life”che edita la rivista Viaggi in bici.

Barbara Degani, originaria di Torino, cresciuta a Padova e da sempre in Forza Italia, viene nominata sottosegretaria al ministero dell’Ambiente. Ha bisogno di una portavoce, si guarda intorno, non oltre Padova forse, e indica Ludovica Casellati: l’incarico (di 40.000 euro l’anno) parte nel 2014 con Renzi,prosegue nel2016con Gentiloni e finirà con l’arrivo del prossimo governo. Coincidenze, soltanto coincidenze. Maria Elisabetta Alberti Casellati è in buona fede e quel librone della memoria lo dimostra.