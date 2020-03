«Fatevi contagiare»: l’intelligentissimo slogan di Repower

Repower, azienda che “fornisce consulenza energetica qualicata (è scritto proprio così, ndr), servizi di efficienza e soluzioni per la mobilità elettrica alle aziende, elettricità e gas inclusi“, ha avuto un’intelligentissima idea per pubblicizzarsi sul Sole 24 Ore: ha scelto lo slogan “Fatevi contagiare” e ha fatto pubblicare sul quotidiano questo sveglissimo messaggio pubblicitario:

Dalle mani, lavate per almeno venti secondi, di chi lavora e non ha pensato neanche un secondo di tenerle ferme. Dalle labbra che non sanno trattenere una risata. Fatevi contagiare. Chiusi in casa, restate aperti. Aprite bene gli occhi e lasciate entrare il vostro film preferito. Aprite le orecchie alla musica che il vostro vicino sta sparando a tutto volume. Continuate a sentire, a sentirvi: parlatevi invece di postare.

Fatevi contagiare. Da un pensiero stupido o da un’idea geniale, chissenefrega. Dalla forza di chi il virus lo affronta in prima linea a viso aperto, dietro una mascherina. Chiusi in casa, uscite dalla vostra zona rossa personale. Non contenetevi: fate più progetti, sognate, curiosate, immaginate. Insomma, non smettete neanche per un istante di far girare la vostra energia. Perché per fortuna anche l’energia positiva è contagiosa.

Il testo, scritto da un tizio che nella vita probabilmente ha letto solo le frasi motivazionali della sua Smemoranda, è simpatico come un cucchiaino di merda a colazione. L’intento, piuttosto misero, è speculare su una parola chiave per attirare l’attenzione e poi, alla prima accusa, dire “ehi ma no, leggete il testo, noi siamo sympa-sympa e poi volevamo mandare un messaggio positivo porca zozza, è tutto un equivoco, scusate, le cavalletteeeeeeee”. La tristezza di questo giochino invece è che passerà liscio pure questo.