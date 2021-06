Un’altra aggressione omofoba, questa volta a Roma. Una coppia si bacia su un bus e arrivano subito insulti e minacce.

“Fate schifo, scendi o te devo mena’?”: la coppia gay aggredita su un bus a Roma per un bacio | VIDEO

Nuovo episodio di #omofobia su un bus di Roma. Minacce e insulti per un bacio tra due ragazzi: “Fate schifo davanti alla gente, scendi o te devo menà?” pic.twitter.com/DP6Bhqidsx — NEG Zone (@NEG_Zone) June 29, 2021

Uno dei due ragazzi, che hanno circa vent’anni, ha ripreso tutto. L’energumeno li apostrofa malamente perché si stanno baciando: “Non vi vergognate per niente, con i ragazzini che ci stanno?”. Non contento li minaccia: “Fate schifo davanti alla gente, scendi o te devo menà?”. La reazione della coppia è stata esemplare. Uno dei due giovani che viaggiava sul 309 che da Tiburtina va verso piazza Bologna, come racconta Repubblica, gli ha risposto: “Sei tu che ti devi vergognare”, e gli ha fatto notare che le sue parole erano piene di odio. Non solo: gli ha detto chiaramente che se qualcuno doveva scendere dal mezzo era proprio luo.

Poche settimane fa un altro ragazzo aveva denunciato, dopo aver ripreso tutto, gli insulti ricevuti dal solito omofobo su un tram: “Povera Italia – aveva attaccato l’uomo – tra stranieri e finocchi che gli piace prenderlo nel cu..”. L’aggressione verbale era continuata con altri insulti omofobi: “Lo vedi che sei un finocchio? Lo ammetti pure? Mamma mia che schifo! Non ti posso mettere neanche le mani addosso, è come mettere le mani addosso a una donna. Anzi, forse è pure peggio pederasta inc…ato di mer..! Allontanati, mi fai schifo che ciucci i ca..i”. E non solo. Anche in quell’occasione erano arrivate delle minacce: “Stai zitto, pu..anella. Pu..ana, zitto. Scommetti che ti gonfio? Sei finocchio perché non ti funziona. Che schifo che me fai, fai l’uomo o la donna?”.