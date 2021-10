Fastweb Casa: i vantaggi dell’offerta e come attivarla

Fastweb Casa è una delle tariffe proposte da Fastweb che comprende linea fissa e connessione internet. Si tratta di un pacchetto completo che permette a chiunque di avere una connessione Internet super veloce e stabile, senza dover rinunciare al classico telefono fisso che, in alcuni casi, potrebbe rivelarsi molto comodo. Fastweb Casa Light, invece, è la proposta dell’operatore pensata per chi necessita solo dalla linea internet senza il telefono. In sostanza, si tratta della medesima offerta sopra descritta caratterizzata però dalla mancanza del telefono fisso. Quest’ultimo, infatti, è ormai diventato uno strumento che può essere facilmente sostituito (ad esempio da un qualsiasi smartphone). In entrambi i casi, si tratta di offerte particolarmente vantaggiose, in particolare Fastweb Casa che prevede anche il modem Internet Box NeXXt in comodato d’uso gratuito, ovvero un modem pensato appositamente per permettere di avere una connessione internet non solo veloce ma anche stabile. In molti tendono a sottovalutare l’importanza della stabilità della connessione e questo è un grave errore: viaggiare velocemente è inutile se la connessione cade continuamente. Per avere maggiori dettagli su tale pacchetto occorre semplicemente leggere le recensioni su Fastweb e farsi un’idea generale anche del brand.

L’offerta Fastweb Casa

In genere quando si decide di attivare una connessione internet occorre prendere in considerazione la propria zona e, in base ad essa, scegliere l’offerta più vantaggiosa in termini di velocità e di copertura. Oltre a questo, occorre tenere in conto anche la tipologia di infrastruttura presente nel luogo di attivazione per comprendere se sia possibile attivare una connessione ultra-fibra, con velocità fino a 2,5 Gigabit in download e 200 Mbit in upload; fibra mista rama (FTTN) con velocità fino a 100 o 200 Mbit in download e 20 Mbit in upload; oppure ADSL rame con velocità fino a 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit in upload. Nell’offerta Casa è presente anche il traffico voce verso numeri fissi e mobili nazionali. Il prezzo è di 29,95 al mese, mentre nel piano tariffario Casa Light non è compresa la linea telefonica, ed il prezzo è di 27,95. Si tratta, in definitiva, di un pacchetto super completo, pensato appositamente non solo per le famiglie ma anche per i professionisti che necessitano di una connessione veloce e di un telefono sempre a disposizione nel proprio ufficio per lavorare nel miglior modo possibile.

Come attivare Fastweb Casa

A questo punto, occorre comprendere cos’è necessario per poter attivare l’offerta Fastweb Casa. In primis bisogna verificare la copertura nella propria zona, per i motivi sopra esposti. Per far ciò, è necessario visitare la pagina apposita sul sito web dell’operatore e compilare il modulo dedicato con i dati relativi al proprio indirizzo. Fatto ciò, è possibile ricevere un responso sulla copertura che ci indica se la zona è raggiunta da fibra ottica oppure da ADSL, e qual è la massima velocità raggiungibile, anche in upload e download. In questo modo si potrà sapere già in partenza qual è la velocità massima raggiungibile con la connessione e fare le proprie valutazioni.

Fatto ciò, è possibile attivare la linea con le seguenti modalità: recandosi in negozio, visitando il sito ufficiale Fastweb e cliccando sul bottone “abbonati online” o tramite richiesta di ricontatto telefonico; oppure, infine, chiamando il 146 (numero del servizio clienti Fastweb). In genere, le verifiche preliminari impiegano una decina di giorni e al termine di questo periodo viene fissato un appuntamento con il tecnico per procedere all’attivazione. Nel caso si scegliesse la migrazione del numero da un altro operatore, le tempistiche potrebbero essere più lunghe (uno o due mesi).

