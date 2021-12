Facebook ha sospeso Filippo Facci dopo il post su Greta Beccaglia

Non per essersi definito “Topo Gigio”, ovviamente, ma per aver “ironizzato” sulla molestia sessuale (confermata anche dalle indagini avviate dalla Procura di Firenze nei confronti di due tifosi della Fiorentina) subita da Greta Beccaglia, l’inviata di Toscana TV “palpeggiata” sul fondoschiena mentre stava effettuando – sabato scorso – il suo collegamento fuori dallo stadio “Castellani” di Empoli. Questo è il motivo che ha portato Facebook a sospendere – temporaneamente – il profilo social del giornalista Filippo Facci. E lui, non contento, utilizza Twitter per ribadire il suo concetto.

Filippo Facci è stato sospeso da Facebook dopo il post su Greta Beccaglia

“Io me ne fot*o”, scrive il giornalista commentando su Twitter la decisione di Facebook. Eppure, viste le risposte al veleno date a moltissimi utenti che lo hanno criticato, sembra che l’indignazione e la decisione del social network non gli sia scivolata addosso come la pioggia sulla pelle. Perché Filippo Facci, non contento delle polemiche, ha rincarato la dose pubblicando anche un altro meme molto in voga sui social.

E se c’è chi continua a criticarlo, lui prosegue dritto per la sua strada. Sempre a suo modo.

e io ti sfanculo su entrambi. — Filippo Facci (@FilippoFacci1) December 1, 2021

secondo me un cazzo, sei tu a dirlo. — Filippo Facci (@FilippoFacci1) December 1, 2021

Sta di fatto che resta incomprensibile il motivo che abbia portato Filippo Facci a pubblicare quel post – ancora visibile su Twitter – che ha portato alla sua sospensione da Facebook. Che senso ha pubblicare la fotografia di Greta Beccaglia sorridente e dire “questa è una vittima di molestie sessuali”? Che senso ha dire “sono Topo Gigio” per sottolineare la distonia tra la storia dell’inviata di Toscana TV e quella pacca sul sedere (che è reato secondo la legge italiana e per questo motivo la Procura di Firenze ha formalizzato l’accusa di violenza sessuale a carico dei due tifosi della Fiorentina denunciati dalla Questura ) subita fuori dal “Castellani”? Interrogativi a cui il giornalista risponde con toni sprezzanti e meme.