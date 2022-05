Le frasi fasciste e sessiste di Fabio Margarita, il candidato di Fratelli d’Italia a Chivasso

La foto dell’obelisco dedicato a Benito Mussolini a Roma, la scritta “dux mea lux”, gli attacchi a Laura Boldrini: il trascorso social di Fabio Margarita, candidato al consiglio comunale di Chivasso (Torino), agita la campagna elettorale della sezione locale di Fratelli d’Italia. L’uomo, presente in una lista che insieme a Forza Italia, Lega e due liste civiche, appoggia la candidata di centrodestra Clara Marta. Ma i suoi post su Telegram del 2015 imbarazzano la coalizione. “Meglio mille di questi obelischi che cento campi Rom”, scriveva. Oppure: “Boldrini zocc*la”.

Fabio Margarita, il candidato di Fratelli d’Italia a Chivasso che inneggiava a Mussolini e insultava Boldrini

Un mix di sessismo e nostalgia del ventennio che non è passato inosservato alla fazione opposta, che appoggia il candidato di centrosinistra e sindaco uscente Claudio Castello. Marco Grimaldi, capogruppo in consiglio regionale per Liberi Uguali Verdi e ai portavoce di Sinistra Ecologista a Chivasso, ha fatto notare l’incompatibilità di Margarita con i ruoli istituzionali: “Clara Marta è un volto perbene, raccomandabile, presentabile, ma esattamente come Cirio, non ha problemi ad accompagnarsi e farsi sostenere dalla destra più reazionaria e aggressiva. È vergognoso scrivere queste cose e chi le scrive non dovrebbe stare nelle istituzioni”, le sue parole riportate da La Stampa. La candidata di centrodestra ha immediatamente preso le distanze: “Quelle espressioni sono vergognose e inaccettabili. Non potranno mai rappresentare il mio pensiero, ma sono certa che non rappresentano neanche quello del partito di appartenenza del candidato in questione. Lavorerò affinché certi modi di pensare ed esprimersi non possano ripetersi”. Poi l’attacco agli avversari politici: “Quanto sono prevedibili. Non avendo argomenti dopo 5 anni di amministrazione deludente tirano fuori i vecchi strumenti della sinistra che vuole dare patenti di legittimità agli altri”.

“Meloni faccia maggiore selezione”

Puntuale il commento del deputato del pd Davide Gariglio, con un appello a Giorgia Meloni: “Con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative le candidature imbarazzanti per Fratelli d’Italia, come il caso di Chivasso, si moltiplicheranno in maniera esponenziale. È evidente che a livello territoriale Fratelli d’Italia abbia purtroppo molti esponenti nostalgici, misogini e razzisti. A Laura Boldrini va la nostra solidarietà mentre a Giorgia Meloni l’invito a fare una maggiore selezione sulla scelta del suo gruppo dirigente”.