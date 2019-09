Sondaggio eutanasia: l’89% vuole una legge

Secondo un sondaggio della SWG l’89% degli italiani è favorevole ad una legge sull’eutanasia. «La percentuale dei favorevoli è costantemente aumentata negli ultimi anni – dice Enzo Risso, direttore scientifico SWG – E questo fenomeno segnalala notevole secolarizzazione della società italiana che ha finito per non sentirsi più in linea con le posizioni della Chiesa e alcuni valori del cattolicesimo». I favorevoli in assoluto alla legge rimangono grosso modo costanti intorno al 50%. E’ cresciuta moltissimo invece la percentuale dei favorevoli «a determinate condizioni».

La Corte Costituzionale, dopo ore ed ore di camera di consiglio, ha sancito che l’aiuto al suicidio – contemplato dall’articolo 580 del codice penale che prevede pene tra i 5 e i 12 anni di carcere – può non essere punibile a “determinate condizioni”, quali quelle in cui si trovava Fabiano Antoniani, noto come Dj Fabo, che, irreversibilmente cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale, aveva deciso di andare a morire in Svizzera, come poi è accaduto il 27 febbraio 2017, in una clinica nei pressi di Zurigo dove l’esponente radicale Marco Cappato aveva acconsentito ad accompagnarlo.

