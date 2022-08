Prima medaglia per l’Italia agli Europei di nuoto: è argento per le azzurre nel sincro

Le azzurre hanno realizzato un esercizio dal titolo “Super Eroi”, accompagnato dalla canzone “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio

L’inizio non poteva essere dei migliori: nella prima finale in programma degli Europei di nuoto di Roma, le ragazze del nuoto artistico hanno ottenuto l’argento nel tecnico a squadre, conquistando per l’Italia la prima medaglia nel contesto dell’attesissima kermesse. Secondo posto dunque per Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli, posizionatesi alle spalle dell’Ucraina e davanti alla Francia.

Le aspettative erano ai massimi livelli, specie dopo il bronzo ai Mondiali di Budapest, e le ragazze del nuoto sincronizzato le hanno soddisfatte in pieno. L’atmosfera è indubbiamente frizzante al Foro Italico, con la prestazione (indimenticabile) delle italiane premiata dai giudici con un voto di 90.3772. Comprensibile l’entusiasmo della capitana azzurra Gemma Galli, che a bordo vasca ha detto ai microfoni di Sky: “Il punteggio non è altissimo ma abbiamo fatto la nostra gara e la nostra miglior prestazione, quindi siamo felicissime e soddisfatte. Ogni gara è una storia a sé quindi dipende dai parametri dei giudici”.

Europei di nuoto, l’esercizio svolto dalle azzurre del sincro

Le azzurre hanno realizzato nella suggestiva cornice dello stadio Nicola Petrangeli, teatro appunto della Finale della routine tecnica della prova a squadre, un esercizio dal titolo “Super Eroi”, accompagnato dalla canzone “We Can Be Superheroes” di Antongiulio Frulio. L’esibizione, perfetta sintesi tra arte e razionalità, non era altro che la rappresentazione delle emozioni di chi lotta con tutto se stesso nelle difficoltà, trovando sempre la forza miracolosa di difendersi, di proteggere e di rassicurare chi ha vicino.

Come da pronostico, l’oro è andato alle ucraine (con un punteggio di 92.5106), mentre il bronzo alla Francia (88.0093). Molti hanno fatto notare che l’assenza della Russia, dovuta al conflitto in corso con l’Ucraina, si sia fatta sentire particolarmente, specie per una disciplina come il nuoto artistico, specialità di punta di Mosca.