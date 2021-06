Euro 2020: il braccialetto al polso dei giornalisti Rai con la scritta #freepatrickzaki

Un braccialetto azzurro con la scritta #freepatrickzaki. Le giornaliste e i giornalisti della Rai hanno raccolto l’appello di Amnesty International e oggi al lo polso avranno tutti: l’Azzurro della Nazionale, il tricolore come il simbolo della cittadinanza italiana e della “richiesta di libertà per Patrick Zaki”. Non un giorno a caso: gioca la Nazionali sì (ottavi di finale a Londra contro l’Austria), ma oggi è la giornata internazionale Onu a sostegno delle vittime di tortura: “Non consentiremo che scenda il silenzio su questa storia, finché Patrick Zaki non sarà libero”, ha detto in studio la conduttrice di Rai Sport Simona Rolandi, presentando l’iniziativa dell’UsigRai.

Un braccialetto azzurro con scritto #FreePatrickZaki, un gesto simbolico per chiedere che l’incubo di Patrick finisca subito https://t.co/YFlMEM0Hz7 — Amnesty Italia (@amnestyitalia) June 26, 2021

La prigionia di Patrick Zaki

Patrick è stato arrestato un anno e mezzo fa all’aeroporto del Cairo alle 4 del mattino. È stato catturato da alcuni agenti dei servizi segreti e trasportato in cella. Questo perché è stato accusato dall’Egitto di aver tentato negli anni di rovesciare il regime. Patrick si è sempre impegnato nella difesa dei diritti umani e durante le elezioni del 2018 era stato uno degli organizzatori della campagna elettorale di Khaled Ali, avvocato che poi ritirò la sua candidatura denunciando intimidazioni e arresti di alcuni dei suoi più stretti collaboratori. Solo alcuni mesi fa la madre aveva fatto un appello pubblico dopo essere andato in visita nel carcere di Tora, dove da mesi si trova il figlio: “Sono fisicamente e mentalmente esausto, non ne posso più di stare qui”, le aveva detto.