Ettore Rosato e “l’eredità morale” di Giorgio Almirante nel giorno della morte della moglie Assunta

Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato al centro di una polemica social per le parole spese in ricordo di Giorgio Almirante nel giorno della morte della moglie Assunta

Una polemica social investe il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, autore di un tweet commemorativo per la morte di Assunta Almirante, moglie di Giorgio. “Con lei scompare una testimone di rilievo dell’eredità morale e politica del marito Giorgio Almirante e del Movimento Sociale Italiano. Una donna dalla grande intelligenza e lucidità, rispettata anche dagli avversari politici”, ha scritto il coordinatore nazionale del partito di Matteo Renzi nonché vicepresidente della Camera. In molti hanno avuto da ridire sul passaggio circa l’”eredità morale”, facendo notare come Almirante fu ad esempio accusato di collaborazionismo con le truppe naziste, del tentativo di ricostruire il Partito fascista, di “Pubblica Istigazione ad Attentato contro la Costituzione” e “Insurrezione Armata contro i Poteri dello Stato”.

Almirante scappò fingendosi partigiano nel 1945 abbandonando Benito Mussolini. Tantissimi anche i commenti che mostrano una sua foto mentre fa il saluto fascista. Perfino il leader della Lega Matteo Salvini si è mostrato diplomatico di fronte alla scomparsa di Assunta Almirante: “Buon viaggio e una preghiera per donna Assunta Almirante – ha scritto – cent’anni vissuti intensamente”. Giorgia Meloni le ha tributato un saluto più accorato, alla luce della fiamma tricolore che campeggia nello stemma del suo partito – Fratelli d’Italia – così come ardeva sullo stemma del Msi di Almirante: “Da poche ore Assunta Almirante ha raggiunto suo marito Giorgio. Una donna straordinaria, schietta, intelligente. Un pilastro della memoria storica della destra italiana. A nome mio e di Fratelli d’Italia esprimo il più profondo cordoglio per questa scomparsa, insieme al rispetto e alla gratitudine per ciò che Donna Assunta ha rappresentato per tutti noi. Addio, Donna Assunta”. I funerali di donna Assunta Almirante si terranno giovedì prossimo, 28 aprile, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, a piazza del Popolo.