Gli inneschi e il timer ritrovati nell’esplosione della cascina a Quargnento in provincia di Alessandria

Inneschi sulle bombole del gas e un timer per comandare a distanza le esplosioni sono stati ritrovati all’interno della cascina di Quargnento in provincia di Alessandria dove stanotte a causa di un’esplosione sono morti Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, i tre vigili del fuoco intervenuti per domare il primo incendio.

Inneschi e timer: l’attentato ai vigili del fuoco a Quargnento

All’AdnKronos e all’AGI il procuratore capo di Alessandria, Enrico Cieri dice: “Temiamo un fatto doloso. Dagli elementi in possesso l’esplosione è stata voluta e determinata”. “Quanto acquisito finora”, ha aggiunto Cieri, “ci fa pensare a un’esplosione voluta e deliberatamente determinata”. Secondo le prime informazioni, una squadra di pompieri è intervenuta in seguito alla segnalazione di una fuga di gas a Quargnento, arrivata dopo la mezzanotte. Per alcuni testimoni c’era stata una piccola esplosione che aveva causato un incendio. Mentre l’intervento era in corso, intorno alle 2, si è verificata la deflagrazione e l’edificio è crollato.

Nell’esplosione sono rimasti feriti altri due pompieri e un carabiniere che sono stati portati negli ospedali di Alessandria e Asti. Le vittime sono Matteo Gastaldo, il pompere 46enne trovato sotto le macerie, Marco Triches di 38 anni, entrambi di Alessandria, e il 32enne Antonio Candido di Reggio Calabria Testimoni hanno riferito di aver sentito un boato e poi le grida di aiuto. Ma ciò che sconvolge è che in un edificio più basso attiguo a quello crollato sono state trovate altre due bombole di gas da cucina inesplose e gli inquirenti sospettano che possa essersi trattato di un atto doloso, forse con l’uso di un timer azionato a distanza. Le perplessità maggiori nascono dal fatto che l’edificio fosse disabitato e dalla dinamica dell’accaduto, con la segnalazione di una fuga di gas e la deflagrazione a intervento in corso.

