Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches: i vigili del fuoco morti a Quargnento in provincia di Alessandria

Sono tre i vigili del fuoco morti nell’esplosione di un edificio a Quargnento, in provincia di Alessandria. Mentre un altro è stato ritrovato vivo, ferito a una gamba ma fuori pericolo. La deflagrazione, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, si sarebbe verificata in una porzione disabitata di una cascina: oltre ai soccorritori non vi sarebbero dunque altre persone coinvolte. I vigili del fuoco sono comunque ancora al lavoro tra le macerie per la ricerca di eventuali dispersi.

EDIT: Sarebbero stati trovati dei timer per comandare a distanza le esplosioni all’interno della cascina di Quargneto, in provincia di Alessandria, dove stanotte, per un incendio, un’esplosione ha causato tre vittime, tutti vigili del fuoco, e altrettanti feriti. La novita’ supporta l’ipotesi che dietro l’esplosione ci possa essere un gesto doloso.

I vigili del fuoco morti a Quargnento in provincia di Alessandria

Ancora non è del tutto chiara la dinamica dell’esplosione. Secondo una prima versione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione, mentre secondo fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti dall’esplosione. Quargnento è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato. Una zona agricola dove sono presenti numerose cascine.

Intanto si continua a scavare a Quargnento, nell’alessandrino, alla ricerca del vigile del fuoco ancora disperso a seguito dell’esplosione di un cascinale disabitato. L’esplosione ha causato la morte di due vigili del fuoco e tre feriti, due vigili del fuoco e un carabiniere Ancora presto, fanno sapere gli investigatori per fare un’ipotesi sulle cause anche perché al momento gli sforzi sono concentrati nella ricerca del disperso. Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, a causare l’esplosione potrebbe essere stata una fuga di gas che potrebbe non essere di origine accidentale.

Esplosione a Quargnento: la diretta

Antonino Candido , Matteo Gastaldo e Marco Triches: chi sono i vigili del fuoco morti a Quargnento

“Profondo cordoglio e vicinanza” alle famiglie dei tre pompieri morti nell’esplosione di stanotte nell’edificio disabitato a Quargnento – Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches – vengono espressi dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco Salvatore Mulas e dal Capo del Corpo Fabio Dattilo, che in una nota parlano di “vittime del dovere”. Mulas e Dattilo manifestano anche “vicinanza a tutti i colleghi, in particolare quelli di Alessandria, in questo momento tragico per il Corpo”

