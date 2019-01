L’esplosione in Rue de Trevise a Parigi

Una fortissima esplosione ha scosso pochi minuti fa a Parigi l’intero quartiere dell’Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. Un palazzo è in fiamme, parecchi i feriti. L’esplosione si è verificata – riporta BfmTv – in un panificio in rue de Trevise, nel centro di Parigi. Sui social sono state diffuse le prime immagini del palazzo distrutto dalla deflagrazione.

La Prefettura di Parigi ha reso noto che “un incendio in un negozio, seguito da una forte esplosione” si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad “evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso”. Secondo le prime troupe tv arrivate sul posto ci sarebbero “diversi feriti” e forse un morto.

Le indagini sono ancora in corso ma la causa dell’esplosione a Parigi in Rue de Trévise secondo fonti della polizia sarebbe una fuga di gas. Il video delle forze dell’ordine all’opera dopo l’esplosione:

𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 : 𝐄𝐗𝐏𝐋𝐎𝐒𝐈𝐎𝐍

𝐔𝐑𝐆𝐄𝐍𝐓🔺Une très forte explosion a eu lieu dans une boulangerie du neuvième arrondissement, rue de Trévise à Paris. Le premier bilan fait état de plusieurs blessés. (Préfecture de Police) #Paris pic.twitter.com/8XUDOKj7Zb — #24hinfos (@24hInfos) 12 gennaio 2019

Il bilancio dell’incidente è di 20 feriti: lo ha spiegato alla tv France 3 una fonte della polizia. Fra questi feriti, due sono gravissimi, 7 sono gravi e 11 risultano feriti in modo leggero.

