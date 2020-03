L’autoesilio di Berlusconi in Francia con Marta Fascina

Non è il massimo, infatti, che in piena emergenza Coronavirus, col Paese che ogni sera fa il conto di morti e contagiati, il leader che ha dominato per vent’anni la politica italiana se ne stia beatamente in Francia per sfuggire al contagio. Eppure, scrive oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Gianluca Roselli, attualmente Silvio Berlusconi ha deciso di fare proprio questo:

“Non è previsto che torni, ci starà a lungo”, si dice in FI. Con la sua nuova fidanzata 30enne, la deputata Marta Fascina. La quale, dall’esilio dorato della villa di Marina Berlusconi a Chateauneuf-de-Grasse, a 30 km da Nizza, pubblica pure post per criticare il governo. La decisione di espatriare è stata presa dalla famiglia insieme al suo medico, Alberto Zangrillo. Considerata l’età (83 anni) e le patologie cardiache pregresse, il medico del San Raffaele gli ha consigliato di stare lontano dalla Lombardia. Così, dopo il soggiorno in Svizzera, Berlusconi si è trasferito direttamente in Francia senza ripassare da Arcore. La domanda è: se l’emergenza toccherà pure il Paese transalpino, fuggirà ancora più lontano, magari allungandosi fino alla sua magione di Antigua? In Forza Italia, va detto, dal punto di vista politico l’esilio non sta generando grandi clamori. “A quell’età è comprensibile che non voglia rischiare…”, osserva un deputato.

Anche prima dell’emergenza virus l’ex premier fisicamente era quasi sparito e scendeva a Roma col contagocce. Tutta la baracca, o quel che ne resta, è tenuta in piedi dal vicepresidente Antonio Tajani.