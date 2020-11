Succede a Venaria: un uomo in isolamento fiduciario in un COVID Hospital esce e si va a fare una passeggiata come se niente fosse. Il 22enne è stato denunciato

Succede a Venaria: un uomo in isolamento fiduciario in un COVID Hospital esce e si va a fare una passeggiata come se niente fosse. Il 22enne è stato denunciato

«Ero stufo di stare chiuso in quella stanza»: l’uomo nel COVID Hospital che si va a fare una passeggiata

Pur essendo sottoposto a isolamento fiduciario, in quanto positivo al Coronavirus, un uomo è stato rintracciato dai carabinieri mentre andava a spasso per le vie di Venaria, nell’hinterland torinese. Ad avvertire i militari dell’Arma che il paziente si era allontanato senza autorizzazione è stato il personale locale Covid Hospital. Quando l’uomo è stato fermato, ai carabinieri ha detto che si era semplicemente stancato di stare rinchiuso in una stanza. «Me ne sono andato perché ero stufo di stare chiuso in quella stanza» – ha detto ai militari: è stato denunciato.