Le restrizioni con l’ordinanza di Fedriga in Friuli

Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga oggi ad Agorà ha annunciato nuove restrizioni per la regione: “Oggi firmerò una nuova ordinanza regionale da cui scaturirà qualche restrizione che vada a correggere le problematiche derivate dall’essere zona arancione e che si sono verificate in alcune aree specifiche dove abbiamo visto dei peggioramenti. Noi abbiamo criticità nel Friuli, soprattutto in alcune aree individuate che non sono quelle relative ai grandi centri urbani. Ad esempio, a Udine si sono registrati solo 50 casi. Come già fatto a Sappada (Udine), faremo test di massa in alcuni piccoli paesi”. Quali saranno le restrizioni? Secondo il Gazzettino non si potrà più uscire per visitare gli amici:

Le visite dovranno essere limitate ai familiari. In poche parole, una zona arancione rinforzata. Nuovi limiti anche per quanto riguarda le consumazioni da asporto: scatterà il divieto di consumare cibi e bevande per strada dopo l’acquisto. Stop anche agli allenamenti sportivi. Sono escluse ovviamente le attività professionistiche. Infine una raccomandazione che riguarda i mezzi pubblici, il cui utilizzo sarà sconsigliato se non per necessità impellenti.

L’ordinanza sarà in vigore da mezzanotte: “Abbiamo deciso di vietare la consumazione di alimenti e bevande all’aperto, le attività sportive dilettantistiche in strutture all’aperto, come richiestoci dal Coni, e dalle varie federazioni quali Figc, Fip, e invece abbiamo raccomandato l’uso del trasporto pubblico locale solo in casi di necessità, oltre che l’utilizzo dello smart working nel settore pubblico e privato”, ha aggiunto. Confermati i test di massa per i comuni di Dolegna, Paularo, Socchieve, Sutrio, Claut e Castelnuovo, a cui, come ha evidenziato Fedriga “se ne aggiungeranno altri contermini”