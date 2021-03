Enrico Letta chiede 48 ore per riflettere e decidere

Quarantotto ore per riflettere, pensare e decidere. Lo ha detto Enrico Letta, commentando su Twitter i molti messaggi ricevuti negli ultimi giorni in merito a una sua eventuale candidatura per la guida del Partito Democratico. L’ex Presidente del Consiglio sembra essere il nome forte da cui il Pd vorrebbe ripartire. Molti parlamentari ed esponenti dem, negli ultimi giorni, hanno sottolineato come la sua figura sia quella ideale per il post-Zingaretti. C’è una minoranza ancora non convinta e in ballo c’è anche il nome di Stefano Bonaccini. Ma, per il momento, serve tempo. Almeno due giorni.

Enrico Letta e le 48 ore per decidere sul Pd

Attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo social, Enrico Letta ha ringraziato i suoi sostenitori per i molti messaggi di ringraziamento ricevuti in queste ore. L’ex Presidente del Consiglio ha sottolineato come il Partito Democratico sia nel suo cuore e nella sua storia. Ma chiede 48 ore per sciogliere le riserve.

Sono grato per la quantità di messaggi di incoraggiamento che sto ricevendo. Ho il #Pd nel cuore e queste sollecitazioni toccano le corde più profonde. Ma questa inattesa accelerazione mi prende davvero alla sprovvista; avrò bisogno di 48ore per riflettere bene. E poi decidere. — Enrico Letta (@EnricoLetta) March 10, 2021

Un tweet che ricalca le indiscrezioni pubblicate quest’oggi sui quotidiani. Come riporta Maria Teresa Meli su il Corriere della Sera.

Ovviamente pone delle condizioni. Fondamentalmente due. Innanzitutto, che la sua candidatura sia la più unitaria possibile. Un requisito minimo per chi si dovrebbe accingere a guidare i dem, tanto più dopo la travagliata vicenda di Nicola Zingaretti, che ha lasciato la segreteria proprio a causa delle divisioni del Pd. Letta può contare sulla maggioranza che ha eletto Zingaretti, che dopo la scissione renziana, ha in Assemblea nazionale numeri quasi bulgari: il 75 per cento circa. Infatti garantisce la continuità della politica di quell’area sia per quel che riguarda il rapporto con i 5 Stelle che per la distanza da Matteo Renzi. Dicono anche che vi sarebbe da parte di Letta la richiesta di indire poi il congresso a scadenza naturale, ossia nel 2023, senza anticiparlo di un anno.

Ora serviranno 48 ore per sciogliere le riserve. Poi sapremo se Enrico Letta vorrà tornare a essere una voce guida del Pd.

