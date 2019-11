L’emergenza rifiuti a Roma e il sito di stoccaggio sull’Ardeatina

L’emergenza rifiuti di Roma è sul tavolo di Giuseppe Conte. Non si può più aspettare e nelle prossime ore, tramite il Ministero dell’Ambiente, partirà la convocazione della sindaca Virginia Raggi, del Governatore Nicola Zingaretti e del prefetto di Roma, Gerarda Pantalone. Il Messaggero racconta oggi che proprio la Prefettura, d’intesa con la Regione, ha individuato un’area dove realizzare il centro di stoccaggio provvisorio dei rifiuti, ma la Raggi sta alzando le barricate, senza offrire alternative.

Dov’è l’area ipotizzata per il centro di stoccaggio? Tutti gli indizi portano sull’Ardeatina, a Falcognana, dove già esiste una discarica di materiale ricavato dagli interni delle auto demolite. Sarebbe molto rapido il processo per aprire il centro di stoccaggio. Controindicazioni: nel 2013 si ipotizzò di realizzare in quell’area una discarica, ma sull’onda delle proteste ci fu un nulla di fatto. La proprietà dell’impianto fa capo a Ecofer e al gruppo abruzzese Maio. In questo caso, comunque, giusto ribadirlo, non si parla di discarica, ma di centro di stoccaggio, con una durata di due o tre anni, dove portare scarti secchi e senza odore.