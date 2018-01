La bufala di Elsa Fornero candidata

Elsa Fornero candidata con Emma Bonino e +Europa? Si tratta di una bufala visto che lei stessa ha dichiarato sì che voterà per +Europa ma non ha mai detto di volersi candidare e successivamente lo ha anche smentito: “Non ho nessuna intenzione di candidarmi nella lista di Emma Bonino. A oggi ho intenzione di votarla e appoggiarla ma il mio nome non ci sarà”.

A scrivere, senza alcun senso, di Elsa Fornero candidata con +Europa sono stati nei giorni scorsi Libero e il Giornale, citando il primo un “retroscena” di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera e il Giornale invece un’intervista a ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. E cosa diceva la Fornero nell’intervista?

Sulle prossime elezioni: “Ad oggi voterei Emma Bonino. Mi sembra l’unica presenza in questa tornata elettorale che abbia una visione internazionale dell’Italia. Lei all’interno di una coalizione allargata sarebbe il Governo di cui il Paese ha bisogno. Berlusconi? La coerenza è quella di sempre, cioè vicina allo zero. Ha una grande capacità di comunicazione. Ogni tanto sembra spuntare un po’ più di saggezza, ma poi scompare. Spero che l’elettorato di centrodestra, però, voti lui e non i suoi alleati…”

Ovviamente nessun accenno a candidature alle prossime elezioni. Eppure, senza motivo, per entrambi i quotidiani la Fornero è diventata candidata a sua insaputa. Un classico.

