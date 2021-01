È bastato che aggiornasse la sua biografia sull’account social per far schizzare il valore della criptovaluta più famosa del mondo, a un passo dal record storico

È bastata una parola, solo una parola, sette lettere e un hashtag – #bitcoin – pubblicata sulla biografia ufficiale dell’account Twitter di Elon Musk per far schizzare a un +20% la criptovaluta più nota al mondo.

Per chi conosce la galassia Bitcoin questo endorsement non rappresenta affatto una sorpresa. Da settimane si vociferava su un avvicinamento ormai sempre più concreto tra Elon Musk e Bitcoin, come non stupiscono gli effetti che questa semplice modifica ha avuto sui criptomercati, con il BTC che vola fino a superare quota 36mila dollari, anche se ancora lontano dal record storico dei 40mila dollari toccato ad inizio dell’anno. Un exploit che, come spesso capita, ha trascinato con sé in territorio positivo anche tutte le criptovalute “minori”, da Ethereum (ora al +9%) a Xrp (+9,5%) a Bitcoin Cash (+7,5%), passando per Litecoin (+8,,50%). mentre vola addirittura a +25% Stellar Lumens.

In molti oggi si interrogano se si tratti di un’impennata estemporanea o dell’inizio di un nuovo boom per il Bitcoin e per le criptodivise, che da anni viaggiano sulle montagne russe ma che, negli ultimi mesi, hanno toccato le migliori performance della loro storia.