Intervistata da Peter Gomez a La Confessione, Elodie torna sulla polemica con Giorgia Meloni che fece seguito al discorso della leader di Fratelli d’Italia pronunciato a Marbella durante la convention del partito spagnolo di estrema destra Vox. “Vedo una donna molto arrabbiata. Anche io sono arrabbiata, ma vado in terapia”, disse la cantante in un colloquio con il Corriere della Sera.

Elodie a Giorgia Meloni: “Possiamo avere idee diverse ma non c’è bisogno di tutto quel livore”

Oggi commenta: “Non ha cose più importanti da fare, come gestire un Paese, cose più importanti da fare che stare a decidere cosa è giusto o sbagliato per le persone. Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini nemmeno. Questo è quello che mi disturba di più del fascismo. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno di tutto quel livore, quella cattiveria incazzata. Stai calma. Posso capire che dici ‘Io sono lontana da quel modo di vedere la vita’, però non te ne frega un ca**o, ci sta. Non viviamo nella montagna del sapone, ognuno ha la sua vita e il suo modo di vedere le cose, però ci sono modi e modi di dirle, di parlare e di fare politica. Non credo che sia questo il modo giusto, dovremmo anzi capire come convivere tutti insieme nelle nostre diversità”.

Gomez le chiede se si sia spiegata il successo politico in termini di consensi di Meloni. Elodie gli risponde: “Perché la gente ha paura, non ha il coraggio i fare un passo verso gli altri, è più semplice additare e scagliarsi verso il prossimo per frustrazioni che non riguardano la vita degli altri ma il nostro modo di vivere. Parlare con noi stessi, capire quali siano i nostri problemi, è molto più facile prendersela con i neri, con i gay”.