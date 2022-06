Elly Schlein risponde a Giorgia Meloni sul comizio in Spagna. “Solo odio, ma nessuna soluzione” | VIDEO

“Non servono donne al comando se non difendono i diritti delle altre donne”. La vicepresidente dell’Emilia-Romagna Elly Schlein scende in campo contro Giorgia Meloni e il suo comizio in Spagna. Lo fa nella serata finale di Repubblica delle Idee 2022. Presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, la scrittrice Chiara Valerio, in un incontro moderato dal vicedirettore Francesco Bei. “Nel suo comizio all’incontro di Vox ho visto tanto odio ma – ha detto la vicepresidente – le vorrei dire che con l’odio non si governa un paese”. Qui il video integrale dell’intervento della vice-presidente, all’interno del quale anche alla risposta alla leader di Forza Italia.

Elly Schlein risponde a Giorgia Meloni: “Solo odio, ma nessuna soluzione”

Elly Schlein si riferisce all’ormai noto discorso che Giorgia Meloni ha pronunciato a Marbella, in Andalusia, a sostegno di Macarena Olona, candidata alla presidenza della regione per Vox, il partito di estrema destra spagnolo. Il comizio della leader di Fratelli d’Italia, oltre a diventare virale sui come quello “Io sono Giorgia, sono una donna”, ha attirato molte polemiche. “No alla lobby LGBT, No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte, sì ai valori universali cristiani”, aveva dichiarato Meloni. Le sue parole, tra le tante voci contrarie, non sono piaciute alla vicepresidente dell’Emilia-Romagna, che durante l’incontro di Repubblica, ha detto: