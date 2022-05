“Sono stata fraintesa, le mie parole sono state strumentalizzate. Non si è fatta attendere la replica di Elisabetta Franchi dopo le polemiche – scoppiate nella giornata di ieri – per le sue ultime dichiarazioni su donne e lavoro. La stilista, infatti, intervenendo al convegno “Donne e moda: il barometro 2022”, organizzato da PwC Italia con Il Foglio – alla presenza anche della ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti di Italia Viva – aveva raccontato di assumere solo donne che avevano raggiunto gli anta, in modo che non vi fosse il “pericolo” di una gravidanza.

Parole che, naturalmente, avevano sollevato parecchie critiche, facendo volare il nome della stilista tra i trend topic su Twitter. E l’imprenditrice ha quindi risposto alle accuse con una story su Instagram, dove ha cercato di fare chiarezza sulla sua posizione. “L’80% della mia azienda sono quote rosa di cui: il 75% giovani donne impiegate, il 5% dirigenti e manager donne. Il restante 20% sono uomini di cui il 5% manager. C’è stato un grande fraintendimento per quello che sta girando sul web, strumentalizzando le parole dette”.

“Sono stata fraintesa”: Elisabetta Franchi si difende (o almeno ci prova)

E ancora: “La mia azienda oggi è una realtà quasi completamente al femminile. L’oggetto di discussione dell’evento a cui ho partecipato è la ricerca di Price dal titolo – Donne e Moda – da cui è emerso che nella società odierna le donne non ricoprono cariche importanti. Perché? Purtroppo, al contrario di altri Paesi, è emerso che lo Stato italiano è ancora abbastanza assente. Mancando le strutture e gli aiuti, le donne si trovano a dover affrontare una scelta fra famiglia e carriera. Come ho sottolineato, avere una famiglia è un sacrosanto diritto. Chi riesce a conciliare famiglia e carriera è comunque sottoposta a enormi sacrifici, esattamente come quelli che ho dovuto fare io”.