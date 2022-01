Elisabetta Belloni, se non sarà Quirinale potrebbe essere Palazzo Chigi

Non era, fino a qualche giorno fa, un nome conosciuto al grande pubblico. Ma molti dei partiti politici dell’attuale arco parlamentare conoscono bene la personalità e la figura professionale di Elisabetta Belloni. A poche ore dall’inizio delle votazioni per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, la direttrice del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) è stato paventato per il Quirinale. Ma per lei, in caso di ascesa di Mario Draghi al Colle, potrebbero aprirsi le porte di Palazzo Chigi.

Elisabetta Belloni potrebbe essere la prima Presidente del Consiglio donna

Una donna che ha già fatto la storia. Nel maggio del 2021, infatti, Elisabetta Belloni è stata eletta direttrice del Dis, come prima donna a ricoprire quel ruolo strategico per uno Stato. E ora, proprio su indicazione di quella personalità che l’ha nominata a capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, potrebbe ripetersi. Secondo quanto riportato da Tommaso Ciriaco sul quotidiano La Repubblica, infatti, l’eventuale convergenza dei partiti sull’elezione di Mario Draghi al Quirinale potrebbe aprire le porte di Palazzo Chigi alla diplomatica stimata da tutti i poli politici.

Raccoglie consensi trasversali, da Fratelli d’Italia al centrosinistra. È sostenuta da settori importanti della Lega e, di certo, da Giancarlo Giorgetti. Senza trascurare il rapporto con Luigi Di Maio, consolidato durante i mesi difficili in cui l’attuale ministro degli Esteri era in rotta con Giuseppe Conte.Draghi, che l’ha chiamata otto mesi fa a comandare il Dis, l’ha promossa proprio nel ruolo che fu di Gennaro Vecchione, il capo dell’intelligence sempre sostenuto dall’avvocato 5S.

Una trasversalità che, però, deve fare i conti con altri fattori che non dipendono direttamente dalla sua eventualità a guidare l’esecutivo. Perché, prima di tutto, questo passaggio a Palazzo Chigi è strettamente collegato alle decisioni dei partiti sul nome comune da sostenere e votare per il Colle. Mario Draghi, anche secondo i bookmakers, resta il grande favorito. Ma una sua ascesa al Colle dovrebbe portare a un nuovo capo del governo per portare avanti tutti i piani (compreso il PNRR) iniziati nel corso dell’ultimo anno. E per questo lo stesso primo ministro avrebbe indicato proprio Belloni come personalità in grado di completare questo percorso.

(foto IPP/zumapress/Rimati/Pacific Press)