L’ultimo aggiornamento non riguarda solamente le quote, ma anche quel nome depennato dal suo passo indietro. Nelle previsioni dei bookmakers per il TotoQuirinale, infatti, sparisce il nome di Silvio Berlusconi. E questo sembra rimescolare le carte in vista della prima tornata di voto che ci sarà oggi, a partire dalle ore 15, a Montecitorio. Perché le agenzie di scommesse sottolineano come la partita sia ancora molto incerta, anche perché le personalità sul campo sono molto differenti tra loro. E poi ci sono i giochi politici dei vari partiti che, al momento, rendono fumosa tutta la situazione.

TotoQuirinale, le quote dei bookmakers prima dell’inizio delle votazioni

Si parte oggi, con voto segreto. Per le prime tre tornate (che equivalgono, a causa delle tempistiche dilatate per le stringenti norme sanitarie, ai primi tre giorni) ci si baserà su una maggioranza dei due-terzi dei Grandi Elettori (672 voti), ma dal quarto giorni si potrà procedere con l’elezione del nuovo Capo dello Stato con la maggioranza assoluta dei seggi (505 Grandi Elettori). Per questo motivo, come spiegano le agenzie di scommesse, le quote rimarranno congelate fino al primo scrutinio e saranno aggiornate già a partire da questa sera, quando Roberto Fico finirà di leggere i nomi inseriti nell’urna dai senatori, deputati e delegati delle Regioni.

Ma le quote del TotoQuirinale sembrano essere in linea con la situazione cristallizzata dei partiti. Come riporta il portale specializzato Infobetting, infatti, le quotazioni di un’ascesa di Mario Draghi al Colle resta la più probabile. Ma la quota è in crescita rispetto alle rilevazioni precedenti ( da 1.84 a 2.10). Fanno un passo in avanti, pur rimanendo a distanza, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati e Pierferdinando Casini (entrambi quotati a 6, scalando le gerarchie degli scommettitori). In grande ascesa c’è anche Marta Caratabia (quotata a 10) mentre, un po’ a sorpresa, la quota di un Mattarella-bis passa da 8 a 10).

Molto distanti, invece, altre tre figure che si sono alternate all’interno dei discorsi politici (e giornalistici) nelle ultime settimane: Giuliano Amato resta ancorato a 23, così come Paolo Gentiloni a 44. Resta sullo sfondo, invece, il nuovo Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, quotato a 51. Mancano nelle rilevazioni del TotoQuirinale 2022 i nomi di due personaggi emersi negli ultimi giorni: Elisabetta Belloni e Andrea Riccardi. Per le loro quote occorrerà attendere ancora diverse ore. E, comunque, non prima del primo scrutinio.

(Foto IPP/Fabio Cimaglia)