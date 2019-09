“Elisa Pomarelli è stata uccisa due volte: come donna e come lesbica, perché ha rifiutato il suo assassino”, dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center. “Un femminicidio premeditato e compiuto come atto punitivo per Elisa, in quanto donna lesbica. Quanto accaduto dimostra quanto siamo indietro sui diritti delle donne e delle persone lesbiche, gay e trans. E’ importante che al più presto venga approvata una legge contro l’omofobia, che preveda anche percorsi formativi e culturali dalla scuola primaria e nella società, per abbattere il pregiudizio e la discriminazione contro le donne e le persone lesbiche, gay e trans. L’assassino dovrebbe essere condannato due volte e giudicato senza alcuna attenuante”, conclude Marrazzo.

«Elisa Pomarelli uccisa come donna e come lesbica»

Il fatto che Elisa fosse lesbica getta una maggiore ombra di ridicolo sull’articolo del Giornale (e non di Libero, come dicono in molti) in cui Massimo Sebastiani veniva definito “Gigante Buono”.

Ma c’è da ricordare che anche i primi articoli sulla storia parlavano di “fidanzati scomparsi” e persino oggi il Messaggero per introdurre la vicenda parla di “coppia scomparsa”.

In realtà Elisa sarebbe stata uccisa perché voleva terminare la sua frequentazione con Massimo. E’ questa l’ipotesi al momento più accreditata dagli inquirenti di Piacenza che indagano sull’uccisione dell’impiegata piacentina di 28 anni, il cui cadavere è stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco dopo che il 45enne, arrestato ieri dopo una fuga di quasi due settimane, ha confessato il delitto e ha portato gli investigatori nel punto in cui l’aveva seppellita sulle colline piacentine. Il delitto sarebbe avvenuto quindi subito dopo l’uscita a pranzo insieme dei due in una trattoria a Ciriano di Carpaneto. Non è ancora chiaro invece come e dove esattamente l’operaio l’abbia uccisa. Già domani potrebbe tenersi l’interrogatorio di garanzia nel carcere piacentino delle Novate dove Sebastiani si trova rinchiuso.

L’accusa di favoreggiamento per Silvio Perazzi

Nella notte i carabinieri hanno arrestato Silvio Perazzi, il padre di una sua ex fidanzata, accusato di “favoreggiamento personale” in omicidio per aver coperto gli spostamenti di Sebastiani. In particolare l’uomo avrebbe cercato di depistare i carabinieri e, quasi certamente, aveva ospitato per qualche notte in casa l’amico in fuga. Dalle indagini stanno emergendo anche i primi dettagli dell’omicidio della 28enne il cui corpo è stato rinvenuto in località Costa di Sariano di Gropparello, poco distante dal casolare in cui e’ stato arrestato Sebastiani, proprio grazie alle indicazioni del suo assassino. In attesa dell’autopsia che sara’ eseguita nei prossimi giorni, l’operaio avrebbe gia’ ammesso di averla strangolata.

Poco prima la ragazza avrebbe mandato un messaggio a qualcuno chiedendogli se voleva delle uova: un’ultima, banale comunicazione, prima che quello che credeva un amico mettesse fine alla sua vita.

