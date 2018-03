Elezioni 2018, le proiezioni al Senato

La prima proiezione al Senato di SWG con copertura al 12% del campione dà il MoVimento 5 Stelle al 33,1%, mentre il centrodestra vede Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia al 36,6%. In questa proiezione però la Lega supera Forza Italia ed è il primo partito del centrodestra: può esprimere il nome per la presidenza del Consiglio.

Elezioni 2018, la prima proiezione al Senato

Il Partito Democratico è sotto il 18,7% e +Europa non supera la soglia del 3%: malissimo Liberi e Uguali che la supera a malapena mentre non pervenute sono Insieme e Civica Popolare di Lorenzin. Per quanto riguarda i “piccoli”: Potere al popolo 1,3%; Casapound 0,8%; Popolo della famiglia 0,8%. Secondo la prima proiezione realizzata da Tecnè per Mediaset, al Senato il centrodestra come prima coalizione avrebbe il 35,2%, con la Lega (15,3%) sopra Forza Italia (14,2%). Fratelli d’Italia sarebbe invece al 4,2%.

Centrodestra ipoteticamente vicino alla maggioranza al Senato, stando all’ipotesi Rai (Consorzio Opinio Italia) di attribuzione dei seggi. Alla coalizione di centrodestra vengono infatti attributi tra i 112 e i 152 seggi, al centrosinistra tra 57 e 97; a M5S tra 75 e 115; a LeU tra 2 e 6. Il campione è al 95%. Secondo i dati del Viminale relativi alle ore 23, relativi a 5.161 comuni su 7.958, l’affluenza per le elezioni del Senato si attesta al 73,72%. Secondo la prima proiezione diffusa da Tgcom24 (campione 5%), al Senato (maggioritario) la coalizione di centrodestra ottiene il 35,2%, il MoVimento 5 stelle il 31,3%, la coalizione di centrosinistra il 25,4%, Liberi e uguali il 3,6%, altri il 4,5%. Alle scorse politiche del 24-25 febbraio 2013 era stata del 75,31%. Sulla base degli intention poll di Tgcom24, al Senato la coalizione di centrodestra otterrebbe tra 112 e 142 seggi, il MoVimento 5 stelle tra 89 e 119, la coalizione di centrosinistra tra 54 e 84, Liberi e uguali tra 5 e 11.

Nessuna maggioranza alla Camera e al Senato

La distribuzione dei seggi conseguente agli exit poll diffusi dalle varie reti tv non consentirebbe ad alcuna coalizione o partito di raggiungere la maggioranza assoluta. In base ai dati elaborati da Quorum per AGI, il centrodestra otterrebbe 257 seggi alla Camera e 123 al Senato, M5s 204 alla Camera e 102 al Senato, il centrosinistra, rispettivamente, 138 e 74, Leu 19 e 10.

La seconda proiezione con copertura al 40% di SWG amplia il vantaggio del MoVimento 5 Stelle e conferma il vantaggio della Lega su Forza Italia, mentre scende Liberi e Uguali al 3,3% in un flop epocale per la sinistra italiana.

Arriva anche la prima proiezione Rai (Consorzio Opinio Italia) per il Senato, con un campione però molto basso, pari al 7%: Movimento 5 Stelle al 31,8%; Pd al 19,6; Lega al 15,9; Forza Italia al 14,2%; Fratelli d’Italia al 4,4%; LeU al 3,5%. Per il conto delle coalizioni: centrodestra al 36%; Movimento 5 stelle al 31,8%; centrosinistra al 24,7%; Liberi e Uguali al 3,5%; altri al 4,0%.