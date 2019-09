La “Eleonore” è attualmente in acque italiane, ha forzato il divieto e sta facendo rotta per Pozzallo dove potrebbe arrivare intorno a mezzogiorno con 101 migranti a bordo. Lifeline twitta: “Ciao, presto l’Eleonore arriva a #Pozzallo. Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero lì per incontrare l’equipaggio”. Il capitano Claus-Peter Reisch ha dichiarato lo stato d’emergenza a bordo perché il ponte è allagato.

La nave Eleonore ignora il divieto e forza l’ingresso in acque italiane

Il comandante Reisch ha avvertito le autorità di essere entrato in acque italiane annunciando che molte persone sono sul ponte “completamente bagnate” e molte altre soffrono il mal di mare. “La situazione pericolosa per la vita delle persone a bordo mi costringe a dirigere verso il porto più vicino”, ha spiegato il capitano della Eleonore, Claus Peter Reisch. A causa del sovraffollamento della nave diversi dei migranti soccorsi non possono ripararsi sotto i teloni rimanendo così esposti in queste ore al forte temporale. <

Trotz Verbot: #Eleonore ist aktuell in italienischem Hoheitsgewässer & nimmt Kurs auf den Hafen von #Pozzallo. Kapitän @ClausReisch hat nach 8 Tagen auf See mit über 100 geretteten Menschen heute früh nach einem schweren Gewitter den Notstand ausgerufen. Das Deck war überflutet. pic.twitter.com/UHNhu31wwq — Seegezwitscher (@seacoverage) September 2, 2019

La Eleonore è attesa a Pozzallo nelle prossime ore. La Ong tedesca ha chiesto il sostegno della popolazione con un tweet: “Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero a Pozzallo per incontrare l’equipaggio”. La Guardia di Finanza si è avvicinata alla nave:

Die Guardia di Finanza kommt mit einem Schnellboot an die #Eleonore heran. pic.twitter.com/BnDOCzLmRm — Seegezwitscher (@seacoverage) September 2, 2019

Intanto era attesa per le 8 di questa mattina al porto di Pozzallo (Siracusa) la nave della Marina militare “Cassiopea” con a bordo 29 persone di nazionalità non precisata. “La composizione dei migranti consiste in 5 nuclei familiari, 5 adulti maschi, 5 adulti donne e 19 minori probabilmente accompagnati”, come spiega il sindaco Roberto Ammatuna. strong>Trenta, Toninelli e Salvini avevano firmato il 27 agosto il divieto di entrare nelle acque italiane. La nave il 26 agosto aveva soccorso 101 persone a bordo di un gommone a 43 miglia da Al-Khom