Elena Fattori e il manifesto fake del PD sulla “scenza”

Quando non è impegnata a definire con Roberta Lombardi la linea del M5S sulla libertà di scelta anzi no per i vaccini, la senatrice Elena Fattori si dedica all’informazione corretta su internet. Stamattina ha per esempio “liberamente copiato” da Giuseppe Paperini questo status giustamente indignato in cui si esecra un manifesto del PD con errore grammaticale: «”scenza” è quella cosa sconosciuta che ti permette di fare 3 fori col trapano a percussione sul marmo di un edificio pubblico, per sorreggere un cartello politico».

Naturalmente si tratta di un falso, o meglio di un’immagine satirica. Come ha spiegato poco fa su Facebook il portavoce del PD Matteo Richetti (che ha però parlato, sbagliando, di fake news), “Da questa mattina gira una foto palesemente falsa su Internet, in cui appare un nostro manifesto con un refuso. Ha già maturato 4500 condivisioni in 12 ore, a dimostrazione che le #fakenews non saranno magari il principale problema della campagna elettorale come alcuni dicono, ma che certamente non può passare inosservato né minimizzato come i tanti spacciatori di bufale italiani vorrebbero per continuare impunemente a farci del male. A voi chiedo di non restare inermi davanti alla disinformazione, a voi chiedo di rispondere con notizie vere. Se vedete un amico che condivide il post originale, rispondete con questo mio post, o semplicemente condividete questa mia ‘rettifica’ sulle vostre bacheche. È un impegno che richiede pochi secondi ma che può darci una grande mano, anche per il futuro. Non facciamo passare più niente inosservato: magari un giorno smetteranno, e finalmente potremo parlare di contenuti veri”. Tra i commentatori della Fattori c’è anche chi fa notare che è pericoloso condividere fake in campagna elettorale:

Lei però non sembra particolarmente interessata:

EDIT: Successivamente la Fattori ha aggiunto una nota allo status:

EDIT 2: Giuseppe Paperini, autore della satira, si arrabbia un po’ (a ragione):