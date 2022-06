Tragico epilogo per la vicenda di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni scomparsa per un rapimento, secondo quanto raccontato dalla madre, ieri in provincia di Catania. Il suo corpo è stato trovato poco fa, purtroppo la piccola è morta. Sarebbe stata la mamma di Elena a far trovare il suo cadavere. Sul posto si stanno recando i Carabinieri del comando provinciale di Catania.

Elena Del Pozzo: trovata morta la bambina scomparsa in Sicilia, la madre ha confessato

Il ritrovamento del corpo della piccola Elena, senza vita, è stato reso possibile in seguito alle pressioni degli inquirenti durante gli interrogatori che da ieri sono andato avanti senza sosta. La notizia del rinvenimento del cadavere è stato confermato dalla Procura etnea. Sarebbe stata la madre a far trovare il corpo della piccola. “C’è un angelo in paradiso e poi c’è o una mamma che non stava bene psicologicamente o qualcuno ha combinato qualche pasticcio. La nostra società ha gli eroi e i disgraziati”. Lo afferma il parroco di Massannunziata e rettore del santuario di Monpilieri, Padre Alfio Privitera, in merito al ritrovamento del cadavere della piccola Elena. “Che questa vicenda – aggiunge- diventi un motivo per riflettere sul valore della vita e sull’assistenza da dare alle persone che non stanno bene con la testa”. “Sono sconvolto. Appresa la notizia sono scoppiato in un pianto a dirotto. E’ una notizia di una drammaticità unica che non avremmo mai voluto apprendere”, ha invece il sindaco di Mascalucia, Enzo Magra. Quella che sembra vacillare è la ricostruzione della dinamica della scomparsa di Elena Del Pozzo, ritenuta dagli inquirenti poco attendibile. Nel corso di un lungo interrogatorio le avevamo contestato molte incongruenze”, dice il procuratore Zuccaro. Le telecamere avevano infatti smentito il racconto della donna, che aveva spiegato che tre uomini incappucciati avevano rapito la bambina. Non è mai successo

Il rapimento di Elena Del Pozzo

Si sono presentati, intorno alle ore 15 di lunedì 13 giugno, per le strade di campagna di Tremestieri Etneo, una piccola cittadina nel Catanese. Tre uomini incappucciati hanno fermato la piccola Elena Del Pozzo e la madre, mentre le due stavano tornando dall’asilo frequentato dalla bambina che a luglio avrebbe dovuto compiere 5 anni. I malviventi hanno minacciato la donna e hanno rapito la figlioletta di cui, da quel momento, si sono perse le tracce. Questa la denuncia della mamma di Elena. Ma non è mai pervenuta alcuna richiesta di riscatto e questo – secondo lo stesso Procuratore di Catania – conduceva le indagini a virare su ipotesi che non coinvolgessero il rapimento a fine (economicamente) ritorsivo o un ruolo della criminalità organizzata locale. Ora dopo la morte della piccola e gli interrogatori che hanno portato al ritrovamento del suo corpo le motivazioni restano per ora ancora tutte da chiarire.