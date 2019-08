Italia Oggi annuncia che la legge n. 92/2019 sull’educazione civica nelle scuole è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 di ieri con la dicitura «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica». Ma dovrebbe essere tardi per introdurla già da questo anno scolastico.

L’educazione civica arriva in Gazzetta Ufficiale (ma ormai è tardi?)

Il quotidiano economico spiega che nella legge l’educazione civica viene qualificata come insegnamento fungibile, da affidare di volta in volta a docenti diversi. E viene prevista l’individuazione di un insegnante all’interno della classe cui affidare ruoli di coordinamento, al quale spetta anche il compito di formulare «la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica».

La nuova disciplina, infatti, viene qualificata alla stregua di trasversale, ma in ogni caso, a tale nuovo insegnamento è destinata un’ora di lezione settimanale e un monte annuale di 33 ore da sottrarre al monte ore delle altre discipline senza prevedere un ampliamento del monte ore complessivo. Nulla è dovuto a titolo di retribuzione ai docenti che insegneranno la nuova disciplina, mentre, per il solo ruolo di coordinatore, il testo di legge prevede la possibilità di individuare una qualche forma di retribuzione a livello di contrattazione integrativa di istituto, sempre però all’interno della capienza ordinaria del fondo dell’istituzione scolastica.

Ma c’è un però: l’approvazione definitiva del Senato è giunta ad inizio di agosto, ma all’articolo 2 del testo si legge che «a decorrere dal 1° settembre dell’a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi».

Ormai è tardi per l’educazione civica nelle scuole dal 2019/20?

Per poter entrare in vigore in tempo per il nuovo anno scolastico la legge avrebbe dovuto essere stata pubblicata entro il 16 agosto scorso (calcolando quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione la legge sarebbe entrata in vigore il 31 agosto, ovvero alla chiusura dell’AS 2018/2019). Per chi ha studiato Educazione Civica (che non significa “buone maniere”) questo significa che per il prossimo anno scolastico non ci sarà alcuna ora di educazione civica nelle scuole.

C’è però una scappatoia. Un decreto potrebbe spostare la decorrenza all’inizio delle lezioni. In questo modo si salverebbe l’educazione civica nelle scuole dal 2019-2020.

