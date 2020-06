L’ecobonus 110% e i dubbi sulle seconde case

Il Sole 24 Ore spiega spiega che l’attuale versione dell’ecobonus 110% lascia ancora dubbi da chiarire, soprattutto sulle seconde case e la possibilità di usare l’incentivo:

Per una persona fisica che ha un appartamento in un condominio, il quale non effettua i lavori «trainanti», l’unica possibilità di beneficiare del superbonus del 110%, però, rimane solo l’isolamento termico della singola unità immobiliare, che deve interessare almeno il 25% della superficie «dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono» (Faq Mise del 1 agosto 2016, n. 2.13) e deve portare all’aumento di almeno due classi energetiche dell’edificio o al raggiungimento di quella più alta (condizioni difficili da ottenere isolando solo un’unità).

Secondo l’articolo 119, comma 10 del Dl 34/2020, il superbonus del 110% sul risparmio energetico qualificato dell’articolo 14 del Dl 63/2013, comprensivo dei tre nuovi interventi trainanti, non può essere usufruito «dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale» (concetto diverso da quello di «prima casa»); questa limitazione, comunque, non vale per il superbonus del 110% sugli interventi antisismici o sulle installazioni di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.