E alla fine Giletti ha invitato Povia per parlare di Costituzione e pandemia | VIDEO

Alla fiera dei no vax passati per lo studio di Non è L’Arena (su La7), mancava solamente Giuseppe Povia. E il cantante milanese ha “finalmente” rotto questo tabù partecipando alla prima puntata del 2022 della trasmissione condotta da Massimo Giletti.

In playback. In uno studio vuoto. La perfetta metafora di Povia. Ogni altro commento è superfluo. pic.twitter.com/YisXBcdU8W — Massimo Falcioni (@falcions85) January 13, 2022





Ospite per parlare di pandemia, vaccini e Costituzione. Evidentemente perché medici, esperti e costituzionalisti erano impegnati. E lì ha anche cantato, ricevendo il plauso “nientepopodimeno” che da Francesca Donato.

Povia invitato da Giletti per parlare di Costituzione e pandemia

E Massimo Giletti, alla fine dell’esibizione di Giuseppe Povia, fa la domanda che non t’aspetti: “È difficile cantare questa canzone in Italia?”. Poi il cantante milanese ha proseguito con la sua “analisi” della situazione nel nostro Paese e personale. Ha detto di non essere un no vax, ma un no Covid vax. Secondo lui, infatti, il problema non sono i vaccini in generale, ma quelli realizzati per sconfiggere gli effetti del Sars-CoV-2. E ha riportato questo suo “terrore” per due motivi: il primo riguarda la morte di un suo compagno di calcio e la trombosi di un altro amico che giocava a pallone con lui.

Ammicca ironicamente alla “nessuna correlazione”, ma poi sottolinea come neanche i familiari dei suoi due amici hanno presentato denuncia. Insomma, una teoria campata in aria. Poi, però, un altro colpo di scena. Tra i motivi – a detta sua – che lo portano a non volersi vaccinare c’è anche la canzoncina di Natale del trio Bassetti, Crisanti e Pregliasco.

Insomma, tutte tesi “attendibili” per sostenere questa ennesima pagina di propaganda anti-vaccinista parlando di libertà e Costituzione. Una Costituzione che, però, parla di libertà all’interno dei confini del bene pubblico, anche dal punto di vista della salute. Ma questo non lo ha cantato il cantante Povia. E forse, anche per questo, ha ricevuto un forte applauso da Francesca Donato.

E questa è una medaglia. Al contrario.

(da Non è L’Arena, La7)