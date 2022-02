“Duecentomila ore” di Ana Mena sarebbe troppo simile a “Amandoti” di Gianna Nannini: questo secondo diversi spettatori che ieri sera, guardando l’esibizione della giovane cantante a Sanremo, hanno notato alcune somiglianze tra la canzone in gara – scritta da Rocco Hunt – e il brano del 2004 scritto da Lindo Ferretti.

Nessuna risposta ufficiale è arrivata dalla concorrente, ma l’ipotesi che la canzone sia stata effettivamente copiata è più che remota: si tratta certamente di una somiglianza, in alcune note e passaggi del ritornello, che non è sfuggita ai più ferrati ascoltatori.

Le accuse di plagio a “Duecentomila ore” di Ana Mena a Sanremo

La versione di Ana Mena è comunque molto più pop e ritmata rispetto al brano di Ferretti: la cantante, attrice e conduttrice televisiva spagnola sta studiando molto la musica italiana in questi mesi, ne è un esempio la versione “Música ligéra” plasmata su “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Ana Mena ha cominciato a cantare fin da piccola: a nove anni ha vinto la dodicesima edizione dei Veo Veo Awards, poi ha iniziato a recitare in film e serie tv. Nel 2011 ha fatto parte del cast del film di Pedro Almodovar “La pelle che abito”. Nel 2016 il boom in Spagna con il brano No soy come tu crees. In Italia è diventata famosa grazie alle hit estive in collaborazione con Fred De Palma e Rocco Hunt. Duecentomila ore non ha comunque riscosso successo, arrivando ultimo nella classifica dopo le prime dodici esibizioni: al primo posto ci sono Mahmood e Blanco con “Brividi”, seguiti da “Ciao Ciao” dei La Rappresentante di Lista e “Dove Si Balla” di Dargen D’Amico. Achille Lauro è nono con il suo “Domenica”, brano al termine del quale ha finto di battezzarsi generando reazioni da parte del mondo conservatore, da Mario Adinolfi a Lucio Malan.