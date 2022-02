La performance di Achille Lauro che si battezza sul palco a Sanremo | VIDEO

Il primissimo in gara a Sanremo è Achille Lauro: annunciato da Amadeus è stato il primo a salire sul palco dell’Ariston. Il presentatore è apparso particolarmente emozionato nelle prime battute della prima di cinque serate che si concluderanno sabato 5 febbraio.

Amadeus emozionantissimo davanti ad un teatro finalmente pieno di pubblico.

La performance di Achille Lauro che si battezza sul palco a Sanremo

“Domenica” il nome del singolo di Achille Lauro, insieme all’Harlem Gospel Choir di New York. Il cantante è sceso sullo stage a torso nudo indossando pantaloni di pelle e con le mani dietro la schiena: nascondeva un fiore rosa, che ha lasciato cadere poco dopo aver iniziato l’esibizione. Al termine dell’esibizione, mentre il coro andava in sottofondo, si è inginocchiato e da una ciotola posta a terra davanti a lui ha tirato fuori una conchiglia, con la quale ha raccolto l’acqua presente nella ciotola e ha simulato di battezzarsi.

Un gesto sgrammaticato in pieno “stile Achille Lauro”, destinato forse a far discutere come spesso accade alle performance dell’artista. Sui social intanto l’opinione si divide tra chi apprezza la sua sfrontatezza e chi lo critica. Il vescovo di Sanremo, Antonio Suetta, intervistato dal Sir, il servizio di informazione religiosa della Cei, aveva rivolto questa mattina un invito: “Tutti coloro che concorrono alla riuscita dell’evento, a cominciare dal servizio pubblico che è la Rai fino ad arrivare al conduttore Amadeus e agli artisti, sentano la responsabilità del valore di questa vetrina”. Per il prelato, “si può proporre buona musica, si può esprimere arte e si può divertire rimanendo dentro dei limiti che devono comunque rispettare quella che è la fisionomia del nostro Paese, della nostra società e della nostra storia. Negli ultimi anni, purtroppo, questo non è accaduto perché da un certo punto di vista il Festival di Sanremo è naturalmente una cassa di risonanza per tendenze di costume e culturali, ma ultimamente è diventato anche amplificatore di determinate mode o ideologie che secondo me dovrebbero essere gestite e trattate in maniera diversa”.