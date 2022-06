Drusilla Foer e il ricordo di Corrado: “Che commozione, grazie per tutte le ore trascorse insieme”” | VIDEO

Drusilla Foer ricorda Corrado Mantoni a L’almanacco del giorno dopo su Rai 2: “Un presentatore con un’ironia garbata come non ce ne sono più”

“Bellina questa canzoncina, mi ricorda la televisione di altri tempi”: Drusilla Foer ricorda Corrado Mantoni nel corso di “L’almanacco del giorno dopo” su Rai 2. “Mi ricorda anche una persona, purtroppo di altri tempi – aggiunge l’alter ego di Gianluca Gori – un presentatore con un’ironia garbata come non ce ne sono più, ma proprio più, sto parlando di Corrado Mantoni, più semplicemente Corrado, uno dei più grandi personaggi televisivi italiani. Ci lasciava l’8 giugno di 23 anni fa, ve la ricordate la sua voce simpatica e morbida?”.



La regia ha mandato uno spezzone di trasmissione con la voce di Corrado. “Oh dio, che effetto, che commozione, grazie Corrado per tutte le ore trascorse insieme”, il ricordo di Drusilla. La prima puntata è stata vista da 797.000 spettatori, con lo share al 5.2%. Nel corso della puntata la regia ha mandato in onda anche un vecchio filmato di “Canzonissima”, con Raffaella Carrà che cantava insieme a Topo Gigio l’iconica “Strapazzami di coccole” che ha reso celebre pupazzo che ha fatto la storia delle televisione italiana. Poi, dal passato, si è tornati al presente. Il testimone della voce di Raffaella Carrà passa na Drusilla Foer che conclude il brano. E lo ha fatto sbagliando qualche parola, come ammesso dallo stesso alter ego di Gianluca Gori al termine dell’esibizione: “Ciao Raffaellina, ero così emozionata che ho anche sbagliato le parole”.