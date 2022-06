Drusilla Foer, Topo Gigio e il commovente omaggio a Raffaella Carrà | VIDEO

Un ritorno televisivo atteso da tempo, riportando in auge “L’almanacco del giorno dopo” su Rai 2. E Drusilla Foer, nel corso della prima puntata andata in onda lunedì 6 giugno, ha voluto rendere omaggio all’icona delle televisione e della musica italiana: Raffaella Carrà. Accompagnata dal personaggio di Topo Gigio – rinverdendo i fasti di “Canzonissima” -, sono stati riportati alla luce alcuni stralci delle teche Rai. Poi, dal passato, si è tornati al presente.

Drusilla Foer, Topo Gigio e il commovente omaggio a Raffaella Carrà

Accompagnati dalla musica del maestro Loris di Leo, la regia ha mandato in onda un vecchio filmato di “Canzonissima”, con Raffaella Carrà che cantava insieme a Topo Gigio l’iconica “Strapazzami di coccole” che ha reso celebre pupazzo che ha fatto la storia delle televisione italiana. Poi, dal passato, si è tornati al presente. Il testimone della voce di Raffaella Carrà passa na Drusilla Foer che conclude il brano.

E lo ha fatto sbagliando qualche parola, come ammesso dallo stesso alter ego di Gianluca Gori al termine dell’esibizione: “Ciao Raffaellina, ero così emozionata che ho anche sbagliato le parole”. Ma non importa, il pensiero è quello che conta (come detto da Topo Gigio). Perché in pochi istanti, L’Almanacco del giorno dopo ha riportato alla memoria dei telespettatori della Rai non solo dinamiche antiche e rimaste per anni solamente negli archivi, ma anche immagini, volti e musiche di una televisione del passato che ha fatto la storia e che rappresenta un modo diverso di raccontare storie rispetto alle televisione urlata di oggi. Ed è anche per questo motivo che Drusilla Foer ha accettato la conduzione di questa trasmissione:

“Ho fatto questa scelta con devozione a questo bellissimo programma che qualche decennio fa entrava nelle case in modo garbato e gentile dicendo cose anche un po’ “rurali”: a che ora sorge e tramonta il sole, a che ora si leva la luna, qual è il santo del giorno… Cose carine da sapere, che preparavano all’arrivo del giorno dopo. Penso sia piacevole riproporre quel tipo di televisione amichevole, intelligente, elegante e utile”.

Così aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni alla vigilia della prima puntata. Promesse che sono state mantenute fin dall’inizio.