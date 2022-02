Drusilla Foer e la bestemmia in diretta che non c’è, tranne che per Adinolfi

Drusilla Foer ha detto “Dio Cristo” dopo essersi strappata i baffetti finti del travestimento da Zorro: per Adinolfi è una bestemmia da condannare fermamente

Dopo essersi strappata via i baffi finti del travestimento da Zorro, inscenato “per tranquillizzare tutti quelli che avevano paura di me travestita”, Drusilla Foer si è lasciata andare a un’imprecazione esclamando: “Ahia, Dio Crist…”. Una scena di pochi secondi sulla quale i social si sono scatenati, gridando alla “bestemmia in diretta”.

AIA DIO CRISTO, MI SENTO MALE #Sanremo2022 pic.twitter.com/PLJ82T8h4s — Camthalion ☽ 💐 rings of power | -90 for MOM (@LokiBaggins) February 3, 2022

Drusilla Foer e la bestemmia che non c’è, ma Adinolfi ne è convinto, anche se non l’ha sentita

Ma se è possibile definire tale una “espressione ingiuriosa e irriverente contro Dio e i santi e le cose sacre”, quella della co-conduttrice di Amadeus nella terza serata del Festival di Sanremo non sembra proprio essere una bestemmia. È cascato nella trappola social però Mario Adinolfi, che fino a qualche secondo prima stava elogiando la performance dell’attrice, pur sentendo impellente la necessità di ricordare che dietro il personaggio della Foer ci sia un uomo. “Drusilla travestita da Zorro, piccolo colpo di genio. Bravissimo Gianluca Gori”, aveva twittato poco prima. Qualche istante dopo, invece: “Mi dicono che Drusilla, togliendosi i baffi da Zorro, avrebbe bestemmiato. Io non l’ho sentito, ma se fosse accaduto sarebbe un atto gravissimo e mi dispiace davvero molto perché la performance di Gianluca Gori era più che gradevole. Ma bestemmiare Dio non si può, proprio no”.

Mi dicono che Drusilla, togliendosi i baffi da Zorro, avrebbe bestemmiato. Io non l’ho sentito, ma se fosse accaduto sarebbe un atto gravissimo e mi dispiace davvero molto perché la performance di Gianluca Gori era più che gradevole. Ma bestemmiare Dio non si può, proprio no. — Mario Adinolfi (@marioadinolfi) February 3, 2022



A voler essere pignoli, si potrebbe parlare più di infrazione del comandamento “Non nominare il nome di Dio invano”, cosa che peraltro capita a tutti di continuo esclamando ad esempio “Oddio”. Ma per Adinolfi, che gioca a fare lo sceriffo di Dio sui social (“Mi hanno detto che…”), sarebbe censurabile se fosse vero. Se lo fosse, però: troppo semplice esprimere pareri sul sentito dire, avrebbe fatto meglio ad ascoltare realmente cosa è accaduto prima di sbilanciarsi. E avrebbe evitato la gaffe.