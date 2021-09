Non ha dato grandi soddisfazioni al sindacato Mario Draghi, il premier che dopo le richieste di gratuità sui tamponi ieri non solo le ha rigettate ma ha anche imposto a tutti i lavoratori l’obbligo di green pass. “Il decreto che estende il green pass obbligatorio a tutti i lavoratori è necessario per continuare ad aprire il paese”, lo avrebbe detto ieri Mario Draghi durante il Consiglio dei Ministri.

Il fatto che Draghi sia contro la gratuità dei tamponi è la manifestazione palese che a questi criminali non interessa la salute pubblica (il tampone è al momento il metodo più sicuro per arrestare la negatività) ma vogliono solo che ti vaxxini. Vogliono che tu sia una cavia — emanuele tesauro (@emanueletesauro) September 17, 2021

Nel corso della cabina di regia è stata scongiurata l’ipotesi di tamponi gratuiti per i sindacati. Dopo settimane di pressanti richieste il premier ha trattato Landini e co esattamente come da mesi fa con la politica, lascia loro fare proclami per poi disinteressarsene. “Richiesta inopportuna”, era bastato questo a ridurre le velleità dei sindacati a mera propaganda.

Draghi gela i sindacati sui tamponi gratuiti

Ovviamente il tema è chiaro: i tamponi gratuiti sarebbero un controsenso rispetto alla decisione di ampliare l’utilizzo del green pass. “La vostra proposta è inopportuna, non è questo il momento di sperimentare, ma di spingere la vaccinazione. Il Green Pass funziona, è monitorato è una soluzione accomodante”, avrebbe risposto Draghi durante il vertice che è costato molta tensione ai presenti.

#Coronavirus #GreenpassObbligatorio #Tamponi gratuiti, istituito un fondo apposito per il 2021 al ministero salute.

Tamponi molecolari o antigenici rapidi gratis solo per cittadini fragili, disabili ed esenti dalla vaccinazione sulla base certificazione medica#Decreto #Draghi — Emanuela Micucci (@EmMicucci) September 17, 2021

Duro il confronto tra il ministro Brunetta e Maurizio Landini, il titolare della pubblica amministrazione avrebbe lamentato una trattativa scorretta da parte dei sindacati. Landini, mai tenero con il forzista avrebbe risposto “Non prendo certo lezioni da te”.