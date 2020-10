DPCM contro il Coronavirus per oggi 18 ottobre: orari scaglionati per la scuola, palestre chiuse, stop a bar e pub dalle 21 e ai ristoranti dalle 23 o 24 sono le misure previste

Stasera è previsto l’arrivo del nuovo atteso DPCM contro il Coronavirus: orari scaglionati per la scuola, palestre chiuse, stop a bar e pub dalle 21 e ai ristoranti dalle 23 o 24 sono le misure previste

DPCM oggi 18 ottobre: cosa chiude e quali sono le misure

Nulla è comunque ancora deciso: serviranno un altro confronto con le Regioni e i Comuni e una discussione finale nel governo, prima che Conte – probabilmente nella serata di domenica – annunci al Paese la nuova stretta. Al termine di una discussione che fonti di maggioranza definiscono “assai tesa”, manca una sintesi ancora su diversi aspetti, per i quali decisivo sarà il confronto con gli enti locali: dallo stop a fiere e congressi, all’ipotesi di vietare di consumare alcolici in piedi fuori dai locali dalle 18. La nuova stretta dovrebbe puntare, come suggerito anche dal Cts, sullo smart working e sullo scaglionamento degli orari delle scuole superiori, con l’ipotesi di ingresso alle 11 e una quota di didattica a distanza per alleggerire i trasporti: il Corriere spiega che lo smart working dovrebbe interessare una quota di lavoratori pari al 75%:

La decisione è presa: il 75% dei lavoratori dovrà rimanere in smart working. Una misura che mira a limitare i contatti all’interno degli uffici, ma anche a ridurre le presenze sui mezzi pubblici. Si tratta di un provvedimento che riguarda i dipendenti pubblici, ma potrà essere adottato anche nel settore privato con accordi mirati. Il Cts ha espresso parere favorevole e anche i governatori hanno espresso il proprio consenso

Ancora non è chiaro se le palestre rimarranno aperte o chiuse e se i ristoranti dovranno rispettare un limite massimo di commensali. Per Repubblica è certo che se cinema e parrucchieri non subiranno misure restrittive i centri sportivi non rimarranno aperti: