Dopo i 10010 casi e 55 decessi di ieri l’aggiornamento sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 10.925 casi e 47 decessi. Sono stati effettuati 165.837 tamponi. Nuovo balzo dei ricoveri: le terapie intensive sono 67 in piu’ (ieri +52), e salgono cosi’ a 705, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 439 unita’ (ieri 382), e sono 6.617 in tutto.

Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 16 ottobre

La suddivisione dei contagi nelle regioni: in Basilicata 90 positivi; i ricoverati sono 40, negli ospedali di Potenza (35) e di Matera (cinque). In Alto Adige sono stati registrati 155 nuovi casi positivi. Attualmente sono 63 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 10 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva per il momento sono sette. Immutato il numero dei decessi complessivi che si attesta a 293 persone. Nelle Marche nelle ultime 24ore 121 tcasi. La più colpita è la provincia di Ancona con 35 nuovi casi; seguono Pesaro Urbino (25), Ascoli Piceno (21), Macerata (19) e Fermo (16); cinque casi provengono invece da fuori regione. In Molise 65 positivi e zero decessi. Salgono di uno i ricoverati. Il Veneto oggi registra 774 casi in più e 3 vittime. In Abruzzo 148 casi e due decessi. Salgono di uno i pazienti in terapia intensiva e anche i ricoverati aumentano di uno. Sono 350 i nuovi casi di Covid registrati in Puglia, a fronte di 5.382 test per l’infezione effettuati. I casi sono cosi’ suddivisi: 158 in provincia di Bari, 15 in provincia di Brindisi, 21 nella Bat, 89 in provincia di Foggia, 9 di Lecce, 54 di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 484.125 test e risultate positive 11.084 persone. Sono 5.472 i pazienti guariti e 4.980 i casi attualmente positiv