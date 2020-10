Ci sarà il coprifuoco alle 23 in tutta Italia nel nuovo DPCM?

Un nuovo DPCM forse già domenica con ulteriori misure restrittive che potrebbero andare dalla chiusura di piscine e palestre all’ingresso scaglionato nelle scuole per gli studenti più grandi. Ma non è scongiurata l’ipotesi di un coprifuoco generalizzato a tutto il paese

Un nuovo DPCM forse già domenica con ulteriori misure restrittive per contrastare l’avanzata della seconda ondata dell’epidemia di COVID-19. Le restrizioni potrebbero andare dalla chiusura di piscine e palestre all’ingresso scaglionato nelle scuole per gli studenti più grandi. Ma, scrive Repubblica, non è scongiurata l’ipotesi di un coprifuoco generalizzato a tutto il paese alle 23:

Nuove ordinanze regionali sempre più stringenti, che potrebbero imporre ad esempio nelle università del Lazio le lezioni a distanza dal secondo anno in avanti. E, soprattutto, un nuovo dpcm entro domenica sera, con la chiusura di palestre e piscine, nuovi limiti agli orari dei centri commerciali nel fine settimana, l’ipotesi di un coprifuoco notturno in tutta Italia dalle 23 alle 6 (osteggiato, però, ancora, da Giuseppe Conte e dai renziani). Ecco come si prepara l’esecutivo, in queste ore, all’onda d’urto del virus nelle prossime 72 ore

Per i ragazzi dai 14 anni in su invece nel nuovo DPCM, spiega La Stampa, si pensa a orari di ingresso a scuola scaglionati per evitare gli assembramenti sui trasporti pubblici: