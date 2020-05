Dal pomeriggio del 4 maggio in tutti i 63 punti vendita di Nova Coop di Piemonte e alta Lombardia sono disponibili alla vendita mascherine chirurgiche a tre veli, classificate come dispositivi medici di tipo 1 e certificate Ce. In ottemperanza alle disposizioni del Governo il prezzo di vendita è fissato a 0,50 euro al pezzo, in più Nova Coop ha deciso di accollarsi integralmente il costo dell’Iva che grava sull’articolo, attualmente al 22%, come ulteriore segnale d’attenzione verso i consumatori.

Dove si trovano le mascherine a 50 centesimi?

“Ci siamo impegnati per offrire in vendita in tutti i nostri negozi le mascherine chirurgiche fin dal primo giorno della Fase 2 – commenta il presidente Ernesto Dalle Rived – per aiutare i nostri clienti a reperire nel modo più semplice possibile i dispositivi di protezione individuale necessari alla ripresa della vita quotidiana. Si tratta di dispositivi medici acquistati sul mercato internazionale da fornitori certificati grazie all’impegno diretto dell’ufficio commerciale che Coop, unico tra gli attori della grande distribuzione italiana, possiede in Estremo Oriente. Il prezzo calmierato a cui anche Nova Coop si è allineata non copre al momento i costi gestionali di produzione, importazione e distribuzione del prodotto posto in vendita ma l’emergenza che stiamo vivendo rende determinante garantire anzitutto un servizio importante per la collettività ed è per questo che Nova Coop ha scelto di accollarsi direttamente anche il costo dell’Iva”.

Ma non solo. Anche la Coop di Vetralla in provincia di Viterbo ha scritto su Facebook di avere in vendita una confezione da cinque mascherine a 2 euro e 50 centesimi.

Mentre una pagina facebook di Varese ha scritto che la vendita riguarda anche Carrefour, ma nei commenti in molti si lamentano di non essere riusciti a trovarle.

Anche a Bologna si segnala la possibilità di acquistare mascherine a 50 centesimi alla Coop.

