Luca Morisi da qualche tempo non ne viene più a capo ed ecco che Salvini è sempre più in difficoltà sui social, mentre il consenso scende e il governo ha capito che può camminare anche senza di lui. Perchè c’è l’altra Lega, quella di governo, che con quella di lotta ha davvero poco a che fare.

Dopo i due ganci incassati dal premier, l’ex Ministro dell’Interno ha risposto con quello che oggi si definirebbe suo gioco prediletto: il calcio della palla in tribuna. Nessun commento nel merito alle dichiarazione di Draghi. E neanche un commento non nel merito, come spesso ci ha abituati a fare. Non un video in cui spiega le posizioni del partito facendo leva sulla pancia delle persone, una delle sue strategie vincenti. Ma la classica foto di un animale indifesa, molto tenero con la faccia sperduta. Il meraviglioso cucciolo Max.

Dopo gli schiaffoni politici di Draghi Salvini pubblica la foto del cane maltrattato. E i seguaci lo massacrano. Il social non perdona

Anche noi come Salvini siamo contentissimi per il salvataggio del cane Max, i suoi follower però si sarebbe aspettati qualcosa di più consistente in materia di andamento dello stato. “Invece che postare queste vaccate perché non fai vedere al tuo elettorato che esci da questo governo comandato da quell arrogante di Draghi che praticamente ti ha detto di stare zitto e buono a cuccia!!”, scrive uno. Poi altri sottolineano come forse non sia il momento adatto per queste immagini “Ora non dico che i cuccioli non vanno salvaguardati, ma vista la situazione in Italia uscirsene con un post del genere è ridicolo” e ancora “Il cane??? Ma preoccupati di quello succede nel paese, che siamo tutti sul lastrico, con una sanità malridotta grazie ai soldi che avete sbranato, e ci avete messo sotto una dittatura a cui tu sei il primo ad esserti assoggettato per paura di essere tagliato fuori”.