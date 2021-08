Salvini prova ad ammansire i suoi seguaci infuriati per il green pass con un gattino, ma gli va male

“Invece di pescare notizie sui gattini..oltretutto datate..parlaci di attualità..tipo greenpass..i ragazzi andavano lasciati fuori..vergogna!”, gli scrivono nei commenti, “Vergogna. Traditori. Non ci caschiamo più con le tue pizze, i rosari, i cagnolini ed i gattini. Vi rendete conto di cosa avete votato? Pazzesco. Ma non si vergogna davanti ai suoi elettori? Vi prendete tutti voi la responsabilità degli eventuali effetti collaterali che non sono poi così infrequenti, morti comprese? Le cure ci sono! NON SI VACCINA MAI DURANTE UN’EPIDEMIA! Andremo avanti all’infinito con le varianti dovute ai vaccini. In Israele sono alla terza dose e sono nella cacca. Per lo meno, io, quando mi guardo allo specchio non mi sputo in faccia. Voi?” e ancora “Salvini parliamo di Green Pass: ha contribuito alla sua approvazione, poverino il gattino, poverini gli italiani!!!!”. Il mood è sempre lo stesso, una forte abbondanza di punti esclamativi e grande indignazione. Questa volta non per la sinistra però.

Diretta: #Greenpass vergogna, sconfitta e scuse.https://t.co/QYvU1ZID0e — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) August 5, 2021 Oltre ogni ragionevole dubbio, è stato il Senatore Claudio Borghi a parlare della sconfitta. Perchè di questo si tratta. In una lunga diretta, l’uomo antieuropeo per eccellenza ha delineato i fallimenti della linea politica leghista. Un tracollo, nei consensi e nella linea di governo. Un bene per il paese il green pass.