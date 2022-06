Ennesimo femminicidio: a Codroipo una donna di 40 anni è stata uccisa a coltellate dal marito

Una donna di 40 anni, Elisabetta Molaro, è stata uccisa a coltellate dal marito Paolo Castellani, 45 anni. È successo a Codroipo, in provincia di Udine. L’uomo è poi fuggito subito dopo aver compiuto il delitto.

Uccisa a coltellate dal marito

L’ennesimo femminicidio. Elisabetta Molaro è stata uccisa in casa mentre le figlie, di sei e otto anni, stavano dormendo nella stanza accanto. Fortunatamente le bambine non avrebbero assistito al delitto. Al momento sono state affidate ai nonni, mentre gli investigatori sono a lavoro per fare luce sulle dinamiche dell’omicidio. Sembra che la coppia fosse in crisi e che l’uomo non accettasse una separazione. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi, prima di scappare e gettare il coltello in un canale. L’arma è stata poi ritrovata. Paolo Castellani è stato trovato con ancora addosso gli abiti sporchi del sangue della moglie ed è stato portato in caserma dove si trova in stato di fermo.

Il duplice femminicidio a Castelfranco (Modena)

Quello di Codroipo purtroppo non è stato l’unico femminicidio commesso in questo mese. Salvatore Montefusco, ultrasessantenne di Castelfranco (Modena), è accusato di aver ucciso la moglie e la figlia a colpi di arma da fuoco. Una donna e la figlia, entrambe straniere, sono state infatti uccise nella loro abitazione. Le vittime sono Gabriela e Renata Trandafir, rispettivamente 47 e 22 anni. A trovare i corpi sono stati i carabinieri, ora impegnati nelle indagini. L’uomo, italiano, dal quale pare che la vittima si stesse separando, è stato sentito dagli investigatori. Avrebbe ucciso la moglie e la figlia a colpi di arma da fuoco.