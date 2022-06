Una donna e la figlia, entrambe straniere, sono state uccise nella loro abitazione alla Cavazzona di Castelfranco, in provincia di Modena, in una villa di via Cassola di Sotto. Le vittime sono Gabriela e Renata Trandafir, rispettivamente 47 e 22 anni. Un uomo italiano, marito e padre delle vittime, è stato fermato dai carabinieri. Si chiama Salvatore Montefusco, è un ultrassessantenne pensionato. In corso le indagini per accertare la dinamica e il movente. Dopo aver ucciso le due donne – riporta la Gazzetta di Modena – si è allontanato di casa: non un tentativo di fuga, ma la volontà di costituirsi in caserma.

Il duplice femminicidio a Castelfranco (Modena): madre e figlia uccise a colpi di pistola, fermato il marito

Un’amica della donna uccisa ha detto ad alcuni giornalisti del posto: “Era una brava ragazza, purtroppo la situazione familiare era complicata. Oggi ci sarebbe stata la sentenza di separazione, aveva paura: ‘vedrai mi farà qualcosa per mandarci via’, mi aveva detto proprio ieri”. A trovare i corpi delle due, 47 e 21 anni entrambe romene, sono stati i carabinieri ora impegnati nelle indagini. L’uomo, italiano, dal quale pare che la vittima si stesse separando, è stato sentito dagli investigatori. Avrebbe ucciso la moglie e la figlia a colpi di arma da fuoco.