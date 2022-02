La donna di 70 anni trovata morta in casa a Como due anni dopo il decesso

Non aveva parenti, viveva da sola, i vicini credevano si fosse trasferita, e con la pandemia sembrava naturale vederla meno spesso in giro: Marinella Beretta, però, una donna di 70 anni originaria di Erba, era morta dentro casa. Un malore fatale, probabilmente, mentre era seduta in cucina, del quale ci si è accorti soltanto dopo oltre due anni. La vicenda è accaduta a Prestino, una zona periferica di Como. Gli accertamenti della polizia sono ancora in corso – riporta il Corriere della Sera – ma le indagini sono iniziate per puro caso: la donna aveva venduto la casa conservandone però l’usufrutto a vita. Il nuovo proprietario, uno svizzero, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo che alcuni vicini lo hanno allertato perché alcuni alberi del suo giardino oscillavano pericolosamente viste le forti raffiche di vento di oggi in Lombardia.

La donna di 70 anni trovata morta in casa due anni dopo il decesso

Il proprietario della casa ha spiegato che da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la 70enne. I poliziotti e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento – tenuto perfettamente in ordine – e hanno trovato il corpo della donna in avanzato stato di decomposizione, ancora seduta sulla sua sedia. Sulla salma saranno effettuati alcuni accertamenti, ma la convinzione degli inquirenti è che la settantenne sia morta per cause naturali, sorpresa al punto da non essere neanche riuscita ad alzarsi per chiedere aiuto. Dalle testimonianze raccolte tra i vicini sembra che nessuno abbia più avuto notizie della donna almeno dal settembre del 2019: la morte potrebbe risalire orientativamente a quel periodo.