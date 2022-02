I danni causati dal vento forte a Milano e in Lombardia | VIDEO

Raffiche di vento fino a 90 chilometri orari a Milano e in gran parte della Lombardia: un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale del capoluogo si è staccato, e sono in corso rilievi tecnici per stabilire la gravità del danno. A Segrate i vigili del fuoco hanno evacuato un asilo nido per lo stesso motivo. Ieri sera un bollettino dell’Arpa metteva in allerto dall’addossamento “di un fronte freddo all’arco alpino” che “sta portando nubi e deboli nevicate sulle Alpi, ma soprattutto un marcato rinforzo del vento a tutte le quote, con favonio in pianura nelle ore centrali di oggi”.

Qui è volato un tetto sulle auto parcheggiate dopo essere passato in volo sulla tengenziale.#vento pic.twitter.com/ooTLRnCfY3 — Dioniso🍷 (@1Dioniso) February 7, 2022

I danni causati dal vento forte a Milano e in Lombardia

Alla luce di queste previsioni il Comune ha chiuso gli accessi ai parchi pubblici e invitato la popolazione a non utilizzare le aree alberate non recintate per l’intera giornata. È stato inoltre raccomandato di evitare gli spostamenti se non necessari e, nel caso di utilizzo del mezzo privato, evitare i viali alberati e la prossimità a ponteggi edili.

Raffiche di #vento fino a 110km/h fanno cadere i ciclisti, travolgono il cantiere di Citylife e fanno oscillare pericolosamente le gru.😳#Milano pic.twitter.com/Kn8Ry8GD44 — il mulo seduto (@IlSedutomulo) February 7, 2022



A Settala, nel Milanese, un 76enne è rimasto gravemente ferito proprio mentre potava un albero. In piazza della Libertà a Rho due persone sono state colpite da un albero caduto. Sospesa anche l’attività del centro tamponi drive through di Laveno Mombello, in provincia di Varese: l’azienda sanitaria ha invitato chi aveva un appuntamento per sottoporsi al test “a raggiungere l’ospedale Circolo”.



In tutto sono stati circa un centinaio – per ora – gli interventi dei vigili del fuoco di Milano: le “emergenze” per ora sono perlopiù relative alla rimozione dei rami di alberi caduti, antenne di condomini, impalcature, cornicioni pericolanti e tegole. L’amministrazione comunale ha reso operativo il Centro operativo comunale (Coc) che ha attivato i monitoraggi, le segnalazioni e i controlli necessari.