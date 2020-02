C’è anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Domenico Creazzo, eletto nella consultazione elettorale del 26 gennaio scorso e sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, tra le 65 persone arrestate dalla Polizia nell’ambito dell’operazione contro la ‘ndrangheta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Questo è solo l’ultimo caso di arresti di esponenti di FdI per ‘ndrangheta.

Domenico Creazzo: il consigliere di Fratelli d’Italia arrestato per ‘ndrangheta

Stamane, nell’ambito dell’operazione “Eyphemos”, sono stati arrestati anche il vice sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Cosimo Ida’, il Presidente del consiglio comunale, Angelo Alati, un consigliere comunale e un dirigente. Ida’ sarebbe artefice – secondo gli inquirenti – di diverse affiliazioni che avevano determinato un forte attrito con le altri componenti del “locale” di ‘ndrangheta eufemiese e l’alterazione degli equilibri nei rapporti di forza tra le varie fazioni interne all’organizzazione. E’ accusato di essere capo, promotore ed organizzatore dell’associazione mafiosa. Alati e’ ritenuto il “mastro di giornata” della cosca; il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Domenico Luppino, e’ indicato come referente della cosca in relazione agli appalti pubblici, mentre Domenico Forgione, detto “Dominique”, consigliere comunale di minoranza, avrebbe avuto il compito di monitorare gli appalti del Comune per consentire l’infiltrazione da parte delle imprese riconducibili alla cosca eufemiese.

La cosca Alvaro, secondo quanto è emerso da numerose inchieste della Dda di Reggio Calabria, controlla le attività criminali in una vasta area della provincia reggina, comprendente i comuni di Sinopoli, San Procopio, Cosoleto, Delianuova e zone limitrofe. Per 53 delle persone coinvolte è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre le restanti 12 sono ai domiciliari. Sono accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, vari reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento reale, violenza privata, violazioni in materia elettorale, reati aggravati dal ricorso al metodo mafioso e dalla finalità di aver agevolato la ‘ndrangheta, nonché di scambio elettorale politico mafioso. Il personale della Squadra mobile di Reggio Calabria e del Commissariato di Palmi, con il coordinamento del Servizio centrale operativo, coadiuvato dai Reparti Prevenzione crimine e di varie Squadre mobili del centro e del nord Italia, sta eseguendo anche numerose perquisizioni, con l’impiego di circa seicento agenti.